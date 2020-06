Verejnosť môže venovať žiakom školské pomôcky počas zbierky SKCH

Bratislava 7. júna (TASR) – Verejnosť môže od začiatku júna až do 15. septembra prispieť darovaním nových i použitých, no stále funkčných školských pomôcok, ale aj elektroniky, a tak pomôcť žiakom zo sociálne slabých rodín, detských domovov či krízových zariadení. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Monika Molnárová.



Použité, no stále funkčné školské pomôcky môže verejnosť darovať na 57 zberných miestach po celom Slovensku. V reakcii na situáciu rozširuje SKCH zbierku školských pomôcok o zbierku elektroniky, s ktorou sa obracia najmä na spoločnosti a organizácie operujúce s možným prebytkom funkčných zariadení, ktoré by mohli poslúžiť práve deťom zo znevýhodneného prostredia. "Množstvo detí stratilo pre pandémiu v čase zatvorenia škôl spojenie s učiteľmi a výučbou. Až 23.000 detí nemalo prístup na internet a až 40.000 detí bolo ohrozených výpadkom z procesu školskej výučby z dôvodu sociálne znevýhodneného prostredia a nedostatku technologických pomôcok," povedala Molnárová.



Darovaná elektronika umožní deťom podľa SKCH pokračovať vo vzdelávaní. "Zaplní aj medzeru, ktorú vnímame už dlhodobo. Pomôže vybudovať zručnosti, ktoré sú dnes dôležité pre budúce zamestnanie a otvorí prístup aj k profesiám, ktoré si žiadajú digitálnu gramotnosť," uzavrela Molnárová.



Počas desiateho ročníka zbierky sa vlani vyzbieralo viac ako 40.000 školských pomôcok a 10.150 eur.