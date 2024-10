Verejnosť môže hlasovať za Detský čin roka, nominovali 40 príbehov

Bratislava 7. októbra (TASR) - O titul Detský čin roka 2024 sa uchádza 40 príbehov, ktoré nominovala odborná porota. Hlasovať za ne môžu dospelí i deti do konca novembra v ôsmich kategóriách. Do projektu sa tento rok zapojilo 87 škôl a dobré skutky vykonalo 1395 detí či už jednotlivo, alebo ako kolektívy. TASR o tom informovali koordinátorky projektu Saša Broadhurst-Petrovická a Magdaléna Fábryová.



Za dobré skutky detí je možné hlasovať v ôsmich kategóriách, a to záchrana ľudského života, pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc ľuďom, pomoc prírode, dobrý nápad, Cena Sašky Fischerovej - Malý Veľký Čin a dobrý čin na nete.



"Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť," spresnili organizátori projektu.



Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri. Dospelí môžu odovzdávať svoj hlas na webe detskycin.ludialudom.sk. Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk. Obe hlasovania budú prebiehať do 30. novembra.



"Žijeme krízu hodnôt a detské príbehy prinášajú silné ľudské posolstvá, ktoré všetci potrebujeme počuť, vnímať a zdieľať. Solidarita, spolupatričnosť, rešpekt, tolerancia, obetavosť, nezištná potreba a schopnosť pomôcť tam, kde je to potrebné, a to ľuďom alebo i prírode," priblížila Broadhurst-Petrovická.



Detský čin roka je školský projekt zameraný na netradičnú formu etickej výchovy. Prostredníctvom príbehov rovesníkov sa deti učia, že pomoc môže mať rôzne podoby.