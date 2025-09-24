Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Verejnosť môže nominovať príbehy solidarity do ocenenia Srdce na dlani

Na snímke vľavo zástupkyňa ocenených v kategórii Podpora dobrovoľníctva - Stredná odborná škola dopravná, Prešov Juliána Dančová preberá ocenenie od prezidentky platformy Dobrovoľníckych centier a organizácií Alžbety Brozmanovej Gregorovej počas národného oceňovania dobrovoľníkov Srdce na dlani v Divadle Jána Palárika v Trnave v stredu 26. marca 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci.

TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Verejnosť môže do 20. októbra nominovať výnimočné dobrovoľnícke skutky a projekty do ocenenia Srdce na dlani. Ocenenie sa udeľuje na úrovni krajov a v každom vrcholí koncom roka slávnostným podujatím. TASR o tom informovala Eva Ščepková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

„Oceňovanie dobrých príkladov dobrovoľníctva je dôležité, pretože poukazuje na silu solidarity a motivuje ďalších zapojiť sa do pomoci. Ukazuje, že aj malé skutky dokážu meniť spoločnosť k lepšiemu,“ uviedla koordinátorka Srdca na dlani Jana Mlynarčíková.

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. O udelení ocenenia v jednotlivých krajoch rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo. 

Srdce na dlani je každoročné ocenenie obdivuhodných skutkov a projektov, či už jednotlivcov, organizácií alebo skupín ľudí, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou prispievajú k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Nominácie je možné zasielať prostredníctvom oficiálneho webu www.srdcenadlani.sk.
