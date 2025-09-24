< sekcia Slovensko
Verejnosť môže nominovať príbehy solidarity do ocenenia Srdce na dlani
Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Verejnosť môže do 20. októbra nominovať výnimočné dobrovoľnícke skutky a projekty do ocenenia Srdce na dlani. Ocenenie sa udeľuje na úrovni krajov a v každom vrcholí koncom roka slávnostným podujatím. TASR o tom informovala Eva Ščepková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
„Oceňovanie dobrých príkladov dobrovoľníctva je dôležité, pretože poukazuje na silu solidarity a motivuje ďalších zapojiť sa do pomoci. Ukazuje, že aj malé skutky dokážu meniť spoločnosť k lepšiemu,“ uviedla koordinátorka Srdca na dlani Jana Mlynarčíková.
Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. O udelení ocenenia v jednotlivých krajoch rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo.
Srdce na dlani je každoročné ocenenie obdivuhodných skutkov a projektov, či už jednotlivcov, organizácií alebo skupín ľudí, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou prispievajú k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Nominácie je možné zasielať prostredníctvom oficiálneho webu www.srdcenadlani.sk.
„Oceňovanie dobrých príkladov dobrovoľníctva je dôležité, pretože poukazuje na silu solidarity a motivuje ďalších zapojiť sa do pomoci. Ukazuje, že aj malé skutky dokážu meniť spoločnosť k lepšiemu,“ uviedla koordinátorka Srdca na dlani Jana Mlynarčíková.
Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. O udelení ocenenia v jednotlivých krajoch rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo.
Srdce na dlani je každoročné ocenenie obdivuhodných skutkov a projektov, či už jednotlivcov, organizácií alebo skupín ľudí, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou prispievajú k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Nominácie je možné zasielať prostredníctvom oficiálneho webu www.srdcenadlani.sk.