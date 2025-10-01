< sekcia Slovensko
Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2025
Hlasovať môže do konca októbra.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Verejnosť môže od stredy hlasovať v ankete Lekárnik roka 2025. Vybrať si môže spomedzi desiatich finalistov, ktorých vybrala osemčlenná odborná porota. Hlasovať môžu do konca októbra. TASR o tom informoval hovorca Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku Peter Sedláček.
„Naším cieľom je poukázať a vyzdvihnúť nielen odborné vlastnosti konkrétnych farmaceutov, ale zároveň oceniť a spopularizovať ich inšpiratívne príbehy v očiach verejnosti, ktorá je s nimi v každodennom kontakte,“ uviedol predseda asociácie Jaroslav Kypr.
Verejnosť sa môže do hlasovania zapojiť prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na webovej stránke www.lekarnikroka.sk. Farmaceut s najväčším počtom hlasov získa ocenenie Lekárnická osobnosť v kategórii Cena verejnosti. Farmaceuti budú tiež ocenení v kategórii Lekárnická osobnosť roka - Cena odbornej poroty. Laureátov oboch ocenení verejnosť spozná na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutoční 5. novembra.
