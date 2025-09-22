< sekcia Slovensko
Verejnosť môže opäť prispieť na podporu predčasne narodených detí
Symboliku kampane vysvetlila prezidentka občianskeho združenia Malíček tým, že pre predčasne narodené deti kofeín pomáha v prvých dňoch zvládať dýchanie a stabilizovať srdcovú činnosť.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Verejnosť môže od pondelka prostredníctvom kampane Kávička na malíčka opäť podporiť predčasne narodené deti. Ľudia môžu symbolicky prispieť v 110 partnerských prevádzkach po celom Slovensku, ale rovnako aj online cez darcovský portál či prevodom na účet zbierky. Príspevky použijú na nákup dýchacích prístrojov pre tieto deti. Kampaň a s ňou súvisiaca zbierka potrvajú do 6. októbra. TASR o tom informovala prezidentka občianskeho združenia Malíček Ľubica Kaiserová.
“Každý príspevok, symbolicky v hodnote šálky kávy alebo vyšší, dáva predčasne narodeným deťom šancu na lepší štart do života. Vďaka zapojeným prevádzkam a ľuďom, ktorí sa rozhodnú podporiť túto kampaň, môžeme šíriť posolstvo o krehkosti a obrovskej sile týchto detí,“ uviedla Kaiserová.
Symboliku kampane vysvetlila tým, že pre predčasne narodené deti kofeín pomáha v prvých dňoch zvládať dýchanie a stabilizovať srdcovú činnosť. „Po narodení dostanú dávku, ktorá by pre dospelého človeka predstavovala približne dvadsaťpäť šálok kávy,“ ozrejmila.
