Verejnosť môže posielať nominácie na stromové unikáty na Poľane

Zvolen 21. júla (TASR) - Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana hľadá na svojom území stromové unikáty. Musia byť výnimočné z viacerých hľadísk a zaslúžiť si špeciálnu pozornosť. TASR o tom informovala Andrea Kaňuchová zo správy.



Dodala, že kritériá na zaradenie do databázy sú pestré. Môže to byť vysoký vek, nadpriemerné dimenzie, zvláštna rastová forma i zaujímavá história. Je to aj väzba na miestne legendy i netradičný druh pôvodných drevín. Možnosťou je aj prítomnosť vzácnych obyvateľov stromu, čo je napríklad drevina s dutinami a hniezdami.



Súčasťou je aj príprava podrobnej rešerše o histórii ochrany stromov na Poľane a okolí. "Verejnosť môže pomôcť pri získavaní informácií o sadení, starostlivosti, druhovej skladbe stromov Podpoľania v minulosti," zdôraznila Kaňuchová s tým, že pátrajú po starých údajoch z kroník, listín, fotografií či iných prameňov. Zapojiť sa môže široká verejnosť, buď ako jednotlivci, alebo v rámci rôznych záujmových skupín ako školy, samosprávy, turisti i bežci.



Počas tvorby databázy bude CHKO hľadať aj adoptívnych rodičov, teda dobrovoľníkov pre starostlivosť o jednotlivé stromy. "Ich úlohou bude dvakrát ročne navštíviť strom a zhodnotiť jeho zdravotný stav a potenciálne riziká, ktoré ho ohrozujú," pripomína. Pre záujemcov pripravujú workshop a exkurzie s odborníkmi, kde im vysvetlia podrobnosti o určovaní druhov, chorobách a ošetrovaní stromov.



Návrhy na stromové unikáty spolu s uvedením presnej polohy, najlepšie aj s fotografiou, možno posielať na adresu andrea.kanuchova@sopsr.sk.



Správa CHKO Poľana sa v apríli tohto roka zapojila do projektu, cieľom ktorého je upriamiť pozornosť verejnosti na významné stromy a potrebu ich zachovania v krajine. Jeho hlavnými riešiteľmi sú Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Technická univerzita Drážďany a Zelená liga Východné Krušnohorie. Projekt teda prebieha súčasne na Slovensku aj v Nemecku. Projektovým územím v našej krajine je Poľana.