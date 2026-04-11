Verejnosť môže posielať nominácie na ocenenie Žena v IT do 27. apríla
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Verejnosť môže posielať nominácie na ocenenie Žena v IT do 27. apríla, a to prostredníctvom online formulára. V treťom ročníku je možné nominovať kandidátky a kandidátov do troch kategórií, a to Žena v IT, IT študentka roka a IT spojenec roka. TASR o tom informovali organizátori.
„Slovensko má veľa skvelých žien, odborníčok v IT oblasti. Vnímame však, že ich verejnosť málo pozná, pretože nedostali väčší priestor na prezentáciu svojej práce, respektíve jej ocenenie. Preto sme sa rozhodli tento priestor vytvoriť a v ocenení pokračujeme aj v roku 2026,” uviedla riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.
Ako priblížili organizátori, nominovať možno ženu, ktorá v posledných piatich rokoch preukázala vysokú mieru odbornosti, inovácií, líderstva a aktívne prispela k rozvoju rozmanitosti v technologickom prostredí. V druhej súťažnej kategórii môže ísť o študentku strednej alebo vysokej školy v IT odbore, ktorá dosahuje výborné študijné výsledky alebo svojím projektom či aktivitami priniesla inovatívne riešenie. V kategórii IT spojenec roka má ísť o osobu, ktorá sa dlhodobo zasadzuje o podporu diverzity v IT, či už v organizácii, komunite alebo širšom technologickom prostredí.
Ocenenie Žena v IT sa zameriava nielen na odborné úspechy, ale aj na širší spoločenský dosah. Cieľom je zviditeľniť ženy v technologickom prostredí, ukázať rôznorodosť IT profesií, priniesť inšpiráciu pre ďalšie ženy a dievčatá a takisto oceniť konkrétne príbehy a prínos jednotlivcov. Stojí za ním organizácia Aj Ty v IT.
