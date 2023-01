Verejnosť môže pripomienkovať projekt Digitálne vybavenie škôl

Bratislava 27. januára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sprístupnilo na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu s názvom Digitálne vybavenie škôl. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.



V súlade so špecifickými odporúčaniami pre Slovensko na roky 2019 a 2020 a plánom obnovy je cieľom projektu realizovať opatrenia na zlepšenie kvality vzdelávania a priblíženie sa sa k plnej digitálnej vybavenosti na vstupnej úrovni všetkých základných a stredných škôl na Slovensku.



"Motiváciou projektu je vďaka nákupu a inštalácii digitálneho vybavenia a softvéru podporiť aktívne využívanie digitálnych technológií vrátane využívania a vytvárania digitálneho vzdelávacieho obsahu vo vzdelávacom procese," uvádza sa na webe ministerstva. Projekt premostí nerovný prístup, napríklad zo socioekonomických dôvodov alebo na základe vidieckeho-mestského pôvodu, keďže pre všetky školy bude platiť jednotný štandard vybavenia.



Vďaka investíciám do technologického vybavenia učiteľov sa podľa rezortu školstva odbúra bariéra na strane učiteľov v prípade on-line vzdelávania, zadávania a kontrolovania úloh alebo prípravy na vyučovanie. "Vybavením všetkých škôl na Slovensku na vstupnú digitálnu úroveň sa dosiahne to, že všetci žiaci budú mať rovnocenný prístup k technológiám," doplnili z MŠVVaŠ SR.



Pripomienky k projektovej dokumentácii je možné zaslať do 10. februára. Materiál je zverejnený na webe ministerstva školstva.