Verejnosť môže v archíve ÚPN bádať v dokumentoch Štátnej bezpečnosti

Bratislava 6. novembra (TASR) - Archív Ústavu pamäti národa (ÚPN) spravuje dokumenty vytvorené Štátnou bezpečnosťou. Bádať v nich môže aj verejnosť. Cez web ÚPN sa dá zistiť, či tajná polícia evidovala dokumenty napríklad na rodinného príslušníka. Na základe požiadavky môže žiadateľ získať prístup k archívnym dokumentom. Archív ÚPN organizuje v rámci Festivalu slobody aj Deň otvorených dverí. Svoje brány otvorí verejnosti 10. a 11. novembra.



Najjednoduchšie sa dá dostať k archívnym dokumentom cez web ÚPN. "V sekcii registračné protokoly si vyhľadáte v skrátenej verzii všetky protokoly. Zadáte meno, priezvisko, prípadne dátum narodenia. Akonáhle zistíte, že v registračnom protokole je záznam, priamo na stránke je odkaz na kontakt do bádateľne archívu, kde sa napíše požiadavka. Potom sa rozbehne proces a pripravujeme archívny materiál, ak sa u nás nachádza," priblížil riaditeľ Archívu ÚPN Peter Mikle.



Návštevník si môže dokumenty preštudovať v sídle archívu. Mikle vyzdvihol úroveň digitalizácie, čo zjednodušuje celý proces. "Je to lepšie aj pre archívny dokument, je tam menšia degradácia papiera," skonštatoval. "Počas jednej návštevy vieme bádateľovi pripraviť oveľa väčšie a hutnejšie množstvo archívnych dokumentov. Tým, že je to celé zdigitalizované, aj samotný bádateľ vie oveľa rýchlejšie prebádať dokumenty," priblížil benefity digitalizácie.



Mikle pripomenul, že archív ÚPN spravuje a chráni dokumenty vypracované spravodajskými zložkami medzi rokmi 1938 až 1989. "Nachádzajú sa u nás dokumenty vytvorené Štátnou bezpečnosťou až do roku 1989," dodal. Priblížil, že ŠtB vytvárala agentúrne spisy na osoby z civilného prostredia, ktoré boli zverbované na spoluprácu s tajnou službou, vytvárala tiež vyšetrovacie zväzky či rôzne objektové zväzky.



Štátna bezpečnosť po 17. novembri 1989 prestávala dbať na poctivé sledovanie udalostí v spoločnosti, keďže federálne ministerstvo vnútra už cítilo, že režim sa mení, pripomenul Mikle. "V decembri 1989 prebehli tzv. divoké skartácie, keď sa zničilo mnoho materiálu, týkajúceho sa osôb, ktoré boli Štátnou bezpečnosťou zaangažované alebo prinútené k spolupráci," priblížil.



Vo štvrtok a piatok čaká návštevníkov v archíve ÚPN prehliadka priestorov, komentovaná výstava o ochrane štátnej hranice i diskusie. Výstavu tvoria podľa Mikleho autentické archívne dokumenty vytvorené pohraničnou strážou, dobové predmety ako zbrane, nočné videnie či výstroj pohraničníkov, ktorí slúžili na hraniciach do roku 1989.