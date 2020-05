Verejnosť nemôže využívať tzv. smart karanténu, interne sa testuje

Bratislava 18. mája (TASR) - Verejnosť zatiaľ nemôže využívať tzv. inteligentnú karanténu, spustená bude až po ukončení interného testovania. Informuje o tom Úrad vlády (ÚV) SR. Reaguje tak na situáciu na hraniciach SR, kde od pondelkového rána pribúdajú žiadosti občanov dožadujúci sa tzv. smart karantény.



"Podmienkou celoplošného spustenia smart karantény je úspešné ukončenie interného testovania. Do interného testovania verejnosť nie je zapojená," uvádza ÚV SR. Poznamenal, že pred celoplošným spustením tzv. smart karantény bude verejnosť informovať na tlačovej konferencii.



Nová forma karantény prostredníctvom mobilnej aplikácie má odbremeniť kapacity štátnych karanténnych zariadení. Štát očakáva, že by mohla znížiť rozpočtové výdavky. Zároveň sa očakáva, že dôjde k uvoľneniu stoviek členov Policajného zboru, ozbrojených síl a Hasičského a záchranného zboru z plnenia úloh súvisiacich so štátnou karanténou. Aplikácia má byť poskytnutá bezodplatne, podmienkou inteligentnej karantény je dobrovoľnosť.



Novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o elektronických komunikáciách, ktorú parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní, podpísala v piatok (15. 5.) prezidentka SR Zuzana Čaputová.