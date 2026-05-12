< sekcia Slovensko
Verejnosť sa môže na obrannom veľtrhu zoznámiť s vojenskou technikou
Veľtrh prinesie viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín s vyše 20 kusmi techniky.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Verejnosť sa môže od utorka do štvrtka (14. 5.) zoznámiť s novou vojenskou technikou. Slovenské ozbrojené sily ju odprezentujú na bratislavskom výstavisku na Einsteinovej ulici v rámci obranného a bezpečnostného veľtrhu IDEB Defence & Security 2026. K dispozícii bude napríklad izraelský systém protivzdušnej obrany Barak MX, nová generácia slovenskej húfnice Eva a iná technika. TASR o tom informovala Katarína Brezáková zo spoločnosti Incheba.
„Najmodernejšia stíhačka F-16 Block 70, ikonický vrtuľník UH-60M Black Hawk a taktické transportné lietadlo C-27J Spartan, v prípade priaznivých meteorologických podmienok, veľkolepo odštartujú historicky najrozsiahlejší ročník medzinárodného veľtrhu obrany a bezpečnosti IDEB Defence & Security 2026. Nízke prelety vo výške približne 300 metrov prinesú vizuálny aj zvukový zážitok, aký Bratislava zažíva len zriedkavo,“ uviedla Brezáková.
Ako doplnila, veľtrh prinesie viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín s vyše 20 kusmi techniky. Súčasťou podujatia sú aj ukážky zásahov elitných jednotiek.
„Veľké množstvo modernej vojenskej a bezpečnostnej techniky nebude len vystavené, návštevníci ju budú môcť zažiť na vlastnej koži. Od masívnych obrnených vozidiel cez robotické systémy a drony až po najmodernejšie bezpilotné technológie - všetko na jednom mieste a na dosah ruky. IDEB Defence & Security totiž nie je veľtrh, kde technika stojí za sklom, ale podujatie, kde sa moderné technológie menia na skutočný zážitok,“ doplnila Brezáková.
„Najmodernejšia stíhačka F-16 Block 70, ikonický vrtuľník UH-60M Black Hawk a taktické transportné lietadlo C-27J Spartan, v prípade priaznivých meteorologických podmienok, veľkolepo odštartujú historicky najrozsiahlejší ročník medzinárodného veľtrhu obrany a bezpečnosti IDEB Defence & Security 2026. Nízke prelety vo výške približne 300 metrov prinesú vizuálny aj zvukový zážitok, aký Bratislava zažíva len zriedkavo,“ uviedla Brezáková.
Ako doplnila, veľtrh prinesie viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín s vyše 20 kusmi techniky. Súčasťou podujatia sú aj ukážky zásahov elitných jednotiek.
„Veľké množstvo modernej vojenskej a bezpečnostnej techniky nebude len vystavené, návštevníci ju budú môcť zažiť na vlastnej koži. Od masívnych obrnených vozidiel cez robotické systémy a drony až po najmodernejšie bezpilotné technológie - všetko na jednom mieste a na dosah ruky. IDEB Defence & Security totiž nie je veľtrh, kde technika stojí za sklom, ale podujatie, kde sa moderné technológie menia na skutočný zážitok,“ doplnila Brezáková.