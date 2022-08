Verejnosť sa môže rozlúčiť so zosnulým kardinálom Tomkom v Košiciach

Košice 14. augusta (TASR) – K verejnej úcte budú pozostatky zosnulého slovenského kardinála Jozefa Tomka vystavené v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach v nedeľu od 16.00 do 21.00 h a v pondelok (15. 8.) od 9.00 do 12.00 h. Kondolenčná kniha bude umiestnená v zadnej časti katedrály. V utorok (16. 8.), v deň pohrebu, bude možné do katedrály vstúpiť a uctiť si ostatky kardinála od 7.00 do 9.00 h. Informuje o tom Košická arcidiecéza na svojej webovej stránke.



Pozostatky kardinála priviezli z Bratislavy do Košíc v sobotu (13. 8.) podvečer, privítal ich košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Rakvu s pozostatkami preniesli do Kaplnky sv. Michala. "Nasledovala takzvaná vigília pri zosnulom, žalmy, bohoslužba slova a litánie za zosnulého ako modlitby vďačnosti za kardinála, ktorý sa celý svoj život snažil o pozdvihnutie Košickej arcidiecézy a Slovenska," uvádza arcidiecéza.



Vo Vatikáne sa s Tomkom rozlúčili vo štvrtok (11. 8.). Po obradoch lietadlom previezli jeho pozostatky na bratislavské letisko M. R. Štefánika. Verejnosť mohla nebohému Tomkovi prejaviť verejnú úctu aj v Katedrále sv. Martina v Bratislave v piatok (12. 8.) a v sobotu, odkiaľ ju previezli do Košíc.



Omša s pohrebnými obradmi sa uskutoční v utorok so začiatkom o 11.00 h v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, kde má pripravenú hrobku. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.



Tomko bol najstarším členom kolégia kardinálov. Zomrel vo veku 98 rokov v pondelok (8. 8.) vo svojom byte v Ríme.