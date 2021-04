Verejnosť sa môže zapojiť do projektu Milión stromov pre Slovensko

Na snímke zľava predseda PEFC Slovensko František Štulajter, generálny riaditeľ Lesov SR Tomáš Čuka a predseda občianskeho združenia Moje Slovensko Michal Halabuk pózujú po vysadení prvého stromu. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na snímke výsadba stromov v okolí kaštieľa. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nemšová 24. apríla (TASR) - Príroda na Slovensku by mala do budúcna podstatne ozelenieť. Zlepšiť biodiverzitu lesov prostredníctvom výsadby drevín bude môcť verejnosť v rámci projektu Milión stromov pre Slovensko pod záštitou občianskeho združenia (OZ) Moje Slovensko, Lesov SR a nezávislého združenia PEFC Slovensko. Projekt oficiálne spustili v sobotu v areáli poľovníckeho kaštieľa v Nemšovej.Hlavnou myšlienkou projektu je podpora biodiverzity, obnova lesov a zvyšovanie ich ekologickej stability v spolupráci s verejnosťou.Popudom pre podporu aktivity bola pre OZ Moje Slovensko absencia koordinovanej výsadby stromov, uviedol jeho predseda Michal Halabuk. Projekt podľa neho oficiálne otvorili v sobotu výsadbou prvých 40 stromov v areáli kaštieľa, kde pribudlo ešte ďalších 15, partnerov aktivity čaká približne ešte desať výsadieb.doplnil Halabuk.Výsadba rôznych druhov drevín sa bude podľa neho týkať lokalít, ktoré pre túto aktivitu ponúkli Lesy SR, okrem iného pôjde o Sobrance či Palárikovo.deklaroval.skonštatoval generálny riaditeľ Lesov SR Tomáš Čuka. Dobrovoľníci budú sadiť dreviny podľa neho na pozemkoch pod odbornou kuratelou Lesov SR.Partneri projektu pripravili aj personalizované výsadby, v rámci ktorých viacerí ľudia zapojení do projektu vysadia svoje stromy pri zdôraznení myšlienky ich zachovania pre ďalšie generácie.Odbornú záštitu nad projektom v otázke biodiverzity bude zabezpečovať PEFC Slovensko, ktorá spravuje národnú certifikačnú schému týkajúcu sa štandardov trvalo udržateľného lesa." dodal predseda PEFC Slovensko František Štulajter.Partneri projektu podpísali i memorandum o spolupráci, podľa Čuku má byť dokument deklaráciou toho, že dokážu spolupracovať a ide im o odbornú vec, ktorá spája odborné a dobrovoľnícke aktivity.