Verejnosť sa môže zapojiť do súťaže s názvom Vyčisti si svoju rieku

Bratislava 28. júna (TASR) - Verejnosť sa môže zapojiť do štvrtého ročníka environmentálnej súťaže s názvom Vyčisti si svoju rieku. Potrebné je vytvoriť tím, zaregistrovať sa na stránke súťaže, vybrať lokalitu a pustiť sa do čistenia rieky alebo potoka. Ide o projekt Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied (SAV). TASR o tom informovala hovorkyňa akadémie Monika Tináková.



„Účastníci si vyberú rieku alebo potok vo svojom okolí, zorganizujú čistiacu akciu a výsledky svojej práce zaznamenajú vo forme fotografií alebo videa. Cieľom je nielen vyčistiť konkrétny úsek rieky od odpadu, ale aj inšpirovať svoje okolie k starostlivosti o prírodu,“ priblížila hovorkyňa. Podotkla, že súťažné tímy budú po splnení všetkých podmienok zaradené do žrebovania o ceny.



Organizátori súťaže uviedli, že tento rok do protokolu o zbere pridali aj jednoduché a zaujímavé informácie o plastoch - kde sa berú, na čo všetko sú užitočné, ale aj prečo môžu škodiť prírode. Chcú ukázať, prečo je dôležité plasty správne triediť a správať sa k životnému prostrediu zodpovedne. „Chceme, aby si účastníci okrem samotného zberu odniesli aj hlbšie pochopenie toho, ako naše správanie ovplyvňuje rieky a celú prírodu,“ dodali.