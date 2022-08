Verejnosť si môže pozrieť priestory parlamentu i policajnú techniku

Bratislava 30. augusta (TASR) - Návštevníci štvrtkového (1. 9.) Dňa otvorených dverí (DOD) si budú môcť v priestoroch budovy Národnej rady (NR) SR a Bratislavského hradu pozrieť bežne neprístupné priestory, ako aj ukážky ochranných a záchranných zložiek. Poslanci budú mať pripravené stánky na Západnej terase Bratislavského hradu. Parlament sa otvára verejnosti tradične v deň výročia prijatia Ústavy SR.



Deň otvorených dverí otvorí predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vo štvrtok o 9.00 h vo vestibule hlavnej budovy parlamentu na Námestí Alexandra Dubčeka v Bratislave, kde sa zároveň začína trasa prehliadky. O 11. hodine dopoludnia budú môcť návštevníci sledovať slávnostný ceremoniál vztýčenia štátnej vlajky SR pred budovou parlamentu. Pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR taktiež zaznejú slávnostné salvy a štátna hymna.



Verejnosť bude mať voľný vstup do Bratislavského hradu a reprezentačných priestorov, ktoré nie sú bežne verejne sprístupnené a slúžia predovšetkým na prijímanie zahraničných ústavných činiteľov a delegácií.



Slovenské národné múzeum (SNM) sprístupní svoje výstavné priestory na Bratislavskom hrade zadarmo. Verejnosť si v hradnom areáli bude môcť pozrieť aj keltsko-rímske archeologické nálezy, ktoré tvoria Keltskú cestu na hrade.



Posledný vstup do budovy NR SR, areálu Bratislavského hradu a priestorov SNM bude možné absolvovať o 16.30 h. Do 18.00 h budú jednotlivé priestory, ako aj hradný areál postupne uzatvárané. Kancelária NR SR prosí návštevníkov, aby pre plynulosť bezpečnostných kontrol nenosili so sebou ostré alebo inak potenciálne nebezpečné predmety.



Pripravená bude aj prehliadka vojenskej a policajnej techniky i viaceré ukážky obranných a záchranných zložiek. Návštevníci uvidia ukážky zásahov polície či finančnej správy. Verejnosť si bude môcť pozrieť napríklad policajné autá a motorky, eskortné vozidlo, čln poriečneho oddelenia či špeciálnu techniku na odhaľovanie falzifikátov. Ministerstvo obrany si pripravilo ukážky zbraní, techniky, ale aj robota na zneškodňovanie výbušnín či potápačskú výstroj.



Vo východnej časti barokovej záhrady si rezort školstva pripravil pre deti rôzne športové aktivity a prezentácie. Na Dolnej východnej terase Bratislavského hradu si návštevníci v stánku Ministerstva zdravotníctva SR budú môcť zmerať svoj telesný stav či krvný tlak.



Na programe sú aj diskusie k 30. výročiu prijatia Ústavy SR. Konať sa budú v Zimnej jazdiarni hradu. O 13.15 h sa začne diskusia s odborníkmi o stave ústavy, ako aj jej možných zmenách a budúcich výzvach. Druhá diskusia od 15.00 h bude venovaná okolnostiam prijímania Ústavy SR. Hosťami budú bývalý predseda Slovenskej národnej rady (SNR) František Mikloško, bývalý podpredseda SNR Jozef Prokeš, bývalý poslanec SNR Ľubomír Fogaš a bývalý sudca Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Peter Kresák.