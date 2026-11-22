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Verejnosť si môže v bratislavskej zoo symbolicky adoptovať Bodríka
Ide o symbolického zástupcu skutočných pastierskych strážnych psov, ktoré vo dne aj v noci chránia stáda na slovenských salašoch.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Verejnosť si môže v bratislavskej zoo symbolicky adoptovať Bodríka salašníckeho. Prispeje tak do zbierky „Aj vlk sýty, aj ovca celá“, ktorej cieľom je upozorniť na význam preventívnych opatrení pri ochrane hospodárskych zvierat. TASR o tom informovala Zuzana Dzurdzíková z oddelenia marketingu a vzdelávania bratislavskej zoo.
„Na adopčnom webe ZOO Bratislava pribudol nový druh s názvom Bodrík salašnícky (Canis lupus pastoralis). Jeho prirodzeným prostredím sú slovenské salaše, jeho obľúbenou činnosťou je stráženie oviec a jeho poslaním zabezpečiť, aby bol aj vlk sýty, aj ovca celá,“ uviedla. Ako priblížila, pastierske strážne psy dokážu svojou prítomnosťou odrádzať vlky od útokov na stáda. Ich chov však predstavuje pre salaše nemalé náklady, najmä pokiaľ ide o krmivo a veterinárnu starostlivosť.
V súvislosti s adoptovaním spresnila, že Bodríka návštevníci v zoo nenájdu. Ide o symbolického zástupcu skutočných pastierskych strážnych psov, ktoré vo dne aj v noci chránia stáda na slovenských salašoch.
Zbierku „Aj vlk sýty, aj ovca celá“ možno podporiť priamo, symbolickou adopciou Bodríka salašníckeho alebo návštevou ZOO Bratislava. Kampaň potrvá tri mesiace od jej spustenia a jej cieľom je pomôcť desiatim slovenským salašom.
„Na adopčnom webe ZOO Bratislava pribudol nový druh s názvom Bodrík salašnícky (Canis lupus pastoralis). Jeho prirodzeným prostredím sú slovenské salaše, jeho obľúbenou činnosťou je stráženie oviec a jeho poslaním zabezpečiť, aby bol aj vlk sýty, aj ovca celá,“ uviedla. Ako priblížila, pastierske strážne psy dokážu svojou prítomnosťou odrádzať vlky od útokov na stáda. Ich chov však predstavuje pre salaše nemalé náklady, najmä pokiaľ ide o krmivo a veterinárnu starostlivosť.
V súvislosti s adoptovaním spresnila, že Bodríka návštevníci v zoo nenájdu. Ide o symbolického zástupcu skutočných pastierskych strážnych psov, ktoré vo dne aj v noci chránia stáda na slovenských salašoch.
Zbierku „Aj vlk sýty, aj ovca celá“ možno podporiť priamo, symbolickou adopciou Bodríka salašníckeho alebo návštevou ZOO Bratislava. Kampaň potrvá tri mesiace od jej spustenia a jej cieľom je pomôcť desiatim slovenským salašom.