Verejnosť spomínala na obete najväčšej banskej tragédie

Handlová 10. augusta (TASR) - Životy deviatich baníkov a 11 banských záchranárov si vyžiadal 10. augusta 2009 výbuch v handlovskej bani. Obete tejto banskej tragédie i ďalších banských nešťastí na Slovensku si v Handlovej v pondelok večer pripomenuli predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) a predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) spolu s verejnosťou počas pietneho podujatia Deň bielych ruží.



"O život prišlo 11 záchranárov a deväť baníkov, ktorí sa v osudné ráno pokúšali uhasiť požiar vo východnej šachte v hĺbke 330 metrov pod zemou. Každý jeden z nich v tento osudný moment preukázal odvážnosť, statočnosť, odhodlanosť a enormné nasadenie počas riešenia vzniknutej krízovej situácie. Pre mňa to boli hrdinovia, ktorí bojovali s ničivým živlom, odohrávajúcim sa hlboko pod zemským povrchom. Svoj boj však nestihli dokončiť," uviedol vo svojom príhovore Kollár.



Kauzu tragického výbuchu v handlovskej bani súdy ešte neuzatvorili, Kollár preto v tejto súvislosti vyzval príslušné súdy, aby vyslovili definitívny verdikt.



"Keď som sa pozeral na tie ruže, majú dve farby. Jedna farba je biela, druhá zelená. Tá biela vo mne dnes symbolizuje nevinnosť ľudí, ktorí zomreli. Ktorí odchádzali do práce s pocitom, že sa vrátia k svojim rodinám. A zelená vo mne evokuje nádej, že raz budú spravodlivo odsúdení tí, ktorí to spôsobili a ktorí boli vinní," spomenul vo svojom príhovore Matovič.



Štát, ktorý za 11 rokov nie je podľa neho schopný doručiť spravodlivosť, je len atrapou právneho štátu. "Bohužiaľ, v takomto štáte žijeme. Našou spoločnou úlohou je to zmeniť, aby ľudia v akejkoľvek životnej situácii, ak sa s neprávom stretnú, sa spravodlivosti dožili rýchlo," dodal.



Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú poslanci NR SR schválili 26. októbra 2010, priradila do kalendára Pamätný deň Slovenskej republiky - 10. august ako Deň obetí banských nešťastí. Na stretnutí zástupcov Hornonitrianskych baní Prievidza a mesta Handlová, ktoré inicioval v roku 2010 vtedajší primátor Handlovej Rudolf Podoba, boli ako symbol tohto dňa vybraté práve biele ruže. Biela ako symbol nevinnosti a zelené lístky ako symbol nádeje, že sa už nič také nestane.



Deň obetí banských nešťastí SR si verejnosť prvýkrát pripomenula v roku 2011. V tento pamätný deň si Slovensko pripomína viac ako 470 obetí banských nešťastí, ktoré sa stali v baniach v regióne hornej Nitry a viac ako 300 doteraz historicky zmapovaných banských tragédií, ktoré sa udiali v baniach ťažiacich kovy na slovenskom území.