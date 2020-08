Verejnosti je k dispozícii 36 call centier v súvislosti s COVID-19

Bratislava 3. augusta (TASR) – Verejnosti je stále k dispozícii 36 telefonických liniek, na ktorých odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) poskytujú informácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Fungujú v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 15.00 h. Pre TASR to uviedol Marek Eliáš z komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Verejnosť sa môže s otázkami týkajúcimi sa nového koronavírusu obrátiť na ÚVZ SR aj prostredníctvom e-mailu koronapodnety@uvzsr.sk. "Viaceré regionálne úrady verejného zdravotníctva na Slovensku mali už od februára 2020 zriadenú nepretržitú prevádzku telefonických liniek s cieľom zabezpečiť v uvedenej problematike maximálnu informovanosť verejnosti. V čase najväčšieho záujmu o informácie o ochorení COVID-19 prijali odborní pracovníci RÚVZ v SR na linkách aj do 5000 hovorov denne, aktuálne zaznamenávajú do 1000 hovorov denne," doplnil.



Telefonické kontakty na regionálne úrady, rovnako ako aj ďalšie e-mailové kontakty, je možné nájsť na webe ÚVZ SR.