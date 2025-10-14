< sekcia Slovensko
Verejný ochranca práv spúšťa prieskum poplatkov v zdravotníctve
Závery a odporúčania prieskumu budú predstavené verejnosti do konca marca roku 2026.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský spúšťa celoslovenský prieskum zameraný na posúdenie transparentnosti, zákonnosti a spravodlivosti systému poplatkov v zdravotníctve. Reaguje tak na zvyšujúci sa počet sťažností na úhradu poplatkov a spoluúčasti za zdravotné výkony. Závery a odporúčania chce zverejniť do konca marca 2026. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.
„Z podnetovej činnosti Kancelárie verejného ochrancu práv sú mi známe nielen prípady reálnej nedostupnosti niektorých zdravotných výkonov, ktoré majú byť plne uhrádzané zo zdravotného poistenia, ale aj prípady kreativity mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri tvorbe ich cenníkov. Zvyšujúci sa počet podnetov ma primäl k tomu, aby som začal celoslovenský prieskum zameraný na posúdenie transparentnosti, zákonnosti a spravodlivosti systému poplatkov v zdravotníctve,“ uviedol Dobrovodský.
V prieskume sa zameria na zber údajov od samosprávnych krajov. „Keďže štát poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezabezpečuje priamo, ale prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, jeho úlohou, okrem vytvorenia vhodných podmienok pre činnosť takýchto subjektov, je aj vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti týmito subjektami. Dozorná pôsobnosť nad plnením niektorých povinností v oblasti zdravotnej starostlivosti je zverená okrem iných orgánov aj samosprávnym krajom,“ vysvetlil Gigac.
VOP sa chce v prieskume zamerať na to, ako prebieha výkon dohľadu nad poskytovateľmi v oblasti dodržiavania cenníkov, či sa kontroly vykonávajú formou utajenej kontroly (tzv. mystery shopping, resp. pacienta v utajení) alebo či sa vyskytli prípady, keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neoprávnene účtoval poplatok za výkon plne hradený z verejného zdravotného poistenia.
Závery a odporúčania prieskumu budú predstavené verejnosti do konca marca roku 2026 s cieľom zvýšiť právnu istotu a ochranu pacientov, presadiť zrozumiteľnosť a spravodlivosť v oblasti poplatkov, posilniť dohliadacie mechanizmy a koordináciu medzi inštitúciami a podnietiť verejnú diskusiu a politickú reakciu.
