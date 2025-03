Rezort vnútra: Ochranca práv hovorí o dlhodobých problémoch

Bratislava 31. marca (TASR) - Obsah Mimoriadnej správy verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním Policajného zboru (PZ) zahŕňa problémy, ktoré sa v policajnej praxi vyskytujú dlhodobo a takmer všetky analyzované prípady sa udiali pred nástupom súčasného vedenia rezortu vnútra. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo v reakcii na správu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, o ktorej obsahu v pondelok informoval. Policajný zbor uviedol, že sa v prvom rade musí oboznámiť s obsahom správy, kým k nej zaujme oficiálne stanovisko. Deklaroval však, že ku každému podnetu a porušeniu predpisov svojich príslušníkov pristupuje bezodkladne a zodpovedne.



„Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) od nástupu do funkcie dôrazne odsudzuje akékoľvek prejavy násilia a ignorovania práva v Policajnom zbore a je vždy zástanca dôsledného vyšetrenia trestných činov a spravodlivého potrestania páchateľov, a to aj z radov policajtov. Zastáva názor, že riešením nie je budovanie nových inštitúcií, ale hĺbková, profesionálna, apolitická a teda skutočne účinná práca policajnej inšpekcie,“ uviedol tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra SR.



Súčasťou nového prístupu je podľa rezortu vnútra tiež prevencia a predchádzanie nevhodných postupov policajtov. „V spolupráci s odborníkmi z oblasti psychológie a komunikácie policajti absolvujú školenia, v rámci ktorých si prehlbujú zručnosti ako postupovať vo vyhrotených situáciách bez vnášania emócií, ako profesionálne komunikovať, aby sa počet sťažností zo strany verejnosti eliminoval,“ vysvetlilo MV.



Pokiaľ ide o telové kamery, prípad z Košíc viedol koncom minulého roka k rozhodnutiu ministerstva vnútra zaviesť ich pilotnú prevádzku v Košiciach a Bratislave. V doterajšej praxi sa podľa rezortu kamery osvedčili a ich nasadenie potvrdzuje, že nielen policajti, ale aj verejnosť koriguje svoje správanie a reakcie ak vie, že služobný zákrok sa zaznamenáva. „Od tohto roka testujú telové kamery aj policajti v Banskej Bystrici. Skúsenosti z pilotného testovania budú následne využité v plánovanom zabezpečení celoslovenského projektu,“ doplnilo MV.



Hovorca Policajného zboru Roman Hájek ozrejmil, že na prevenciu rôznych nežiaducich incidentov sa pravidelne vykonávajú školenia a výcviky zamerané na zvyšovanie profesionality a etiky vrátane správneho používania donucovacích prostriedkov. „Zákon platí pre všetkých a príslušníci môžu byť vystavení disciplinárnym aj trestnoprávnym postihom,“ uzavrel Hájek.



Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním Policajného zboru odhaľuje porušenia zo strany polície za ostatných 13 rokov. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, ktorý ju doručil Národnej rade (NR) SR, chce, aby správu prerokovala na svojej najbližšej schôdzi. Navrhuje v nej viacero odporúčaní, napríklad zavedenie telových kamier pri výkone služobnej činnosti policajtov. K vytvoreniu správy ho podľa jeho slov priviedla minuloročná tragická udalosť z Košíc, keď človek bez domova zomrel v dôsledku služobného zásahu policajta. Odporúčania v správe sú rozdelené na legislatívne a nelegislatívne.