Verejný ochranca práv zostane na poste do zloženia sľubu jeho nástupcu

Bratislava 3. januára (TASR) - Verejný ochranca práv bude môcť zostať na svojom poste aj po uplynutí funkčného obdobia, a to až do zloženia sľubu nového ombudsmana. Vyplýva to z novely Ústavy SR, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára.



Právnou úpravou sa má dosiahnuť funkčnosť verejného ochrancu práv, ktorý je ústavným orgánom, a to v prípade, že napríklad parlament nezvolí nového verejného ochrancu práv ešte pred uplynutím funkčného obdobia aktuálneho ombudsmana. "Tým sa dosahuje ústavne legitímny cieľ zabezpečenia aktívnej ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe novely.



Nová legislatíva reflektuje doterajšiu ústavne nevyhovujúcu situáciu v praxi, keď po uplynutí funkčného obdobia ombudsmanky Márie Patakyovej nebola funkcia verejného ochrancu práv obsadená niekoľko mesiacov. Patakyová skončila vo funkcii 29. marca 2022, poslancom sa podarilo zvoliť nového ombudsmana Róberta Dobrovodského až v novembri 2022.