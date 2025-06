Veriaci dnes slávia slávnosť Zoslania Ducha Svätého, známu ako Turíce

Bratislava 8. júna (TASR) - Katolícka cirkev slávi v nedeľu slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorá je známa aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky.



Sviatok Zoslania Ducha Svätého je známy aj pod názvom Turíce, Letnice, grécky Pentecoste. Tieto sviatky približujú udalosť, ktorou vrcholí spasiteľské dielo Ježiša Krista, počnúc jeho narodením, cez smrť a zmŕtvychvstanie až po jeho návrat do neba a zaujatie miesta po pravici Boha Otca. Odtiaľ Ježiš zosiela na apoštolov Ducha Svätého, aby ich posilnil a usmernil, ako majú šíriť svedectvo o Ježišovi Kristovi všetkým národom. Bola to svetodejinná udalosť, lebo vtedy v Jeruzaleme pod pôsobením Ducha Svätého prijalo vieru v Ježiša Krista okolo 3000 ľudí. Kniha Skutky apoštolov približuje skutočnosť, keď sa objavil prudký vietor, zvuk z neba a ohnivé jazyky na hlavách apoštolov.



Kázni apoštola Petra o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi vtedy porozumeli aj všetci cudzinci, ktorí tam boli prítomní. Prijali Ducha Svätého a dali sa pokrstiť. Preto si veriaci v tento sviatok pripomínajú aj vznik a začiatok pôsobenia kresťanskej cirkvi.



V katolíckej cirkvi na Slovensku sa pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého konajú tradičné turíčne vigílie a púte. Na Slovensku je známa turíčna púť v národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tohtoročný program sa uskutoční do pondelka 9. júna. Hlavnú svätú omšu v nedeľu 8. júna o 10.30 h bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.



K Turíciam sa viazali na Slovensku aj viaceré tradície a pranostiky. Napríklad už pred príchodom týchto sviatkov sa ľudia v chotároch starali o vyčistenie vodných tokov, mali vyčistiť aspoň jeden prameň alebo studničku. Podľa pranostík ľudia mali radosť z jasného a slnečného počasia počas svätodušných sviatkov, pretože mohli dúfať v hojnosť úrody. Naopak, mokré Turíce vyvolávali obavy z ohrozenia kvality sena i obilia.



Od roku 2018 sa v celej rímskokatolíckej cirkvi slávi v pondelok po Zoslaní Ducha Svätého povinná liturgická spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky cirkvi.