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Veriaci môžu navštíviť pútnické miesta blahoslavenej Z. Schelingovej
V Krivej na Orave môžu návštevníci zavítať do Kostola sv. Jozefa a kaplnky pri jej rodnom dome. V Trnave sa zase relikviár nachádza v kaplnke Milosrdných sestier Svätého kríža.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Veriaci majú na Slovensku možnosť navštíviť tri hlavné pútnické miesta blahoslavenej Zdenky Schelingovej. Okrem rodiska v Krivej na Orave a miesta jej skonu a pôvodného pochovania v Trnave je hlavným pútnickým centrom bratislavská mestská časť Podunajské Biskupice, kde sa nachádza aj Pútnický dom Zdenky Schelingovej. Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska na svojom webe.
V Podunajských Biskupiciach sa nachádza farský Kostol povýšenia Svätého kríža. Od 20. septembra 2003 sú v hlavnom relikviári kostola uložené telesné pozostatky sestry Zdenky. Súčasťou areálu je pútnický dom. Jeho víziou je prijímanie a sprevádzanie pútnikov, organizovanie pútnických svätých omší a rozširovanie úcty k blahoslavenej rehoľníčke.
V Krivej na Orave môžu návštevníci zavítať do Kostola sv. Jozefa a kaplnky pri jej rodnom dome. V Trnave sa zase relikviár nachádza v kaplnke Milosrdných sestier Svätého kríža.
Pápež Lev XIV. v sobotu (21. 11.) schválil dekrét o zázraku, ktorý sa stal na príhovor blahoslavenej Zdenky Schelingovej, slovenskej rehoľníčky z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža. Ide o rozhodujúci krok na ceste k jej svätorečeniu.
V Podunajských Biskupiciach sa nachádza farský Kostol povýšenia Svätého kríža. Od 20. septembra 2003 sú v hlavnom relikviári kostola uložené telesné pozostatky sestry Zdenky. Súčasťou areálu je pútnický dom. Jeho víziou je prijímanie a sprevádzanie pútnikov, organizovanie pútnických svätých omší a rozširovanie úcty k blahoslavenej rehoľníčke.
V Krivej na Orave môžu návštevníci zavítať do Kostola sv. Jozefa a kaplnky pri jej rodnom dome. V Trnave sa zase relikviár nachádza v kaplnke Milosrdných sestier Svätého kríža.
Pápež Lev XIV. v sobotu (21. 11.) schválil dekrét o zázraku, ktorý sa stal na príhovor blahoslavenej Zdenky Schelingovej, slovenskej rehoľníčky z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža. Ide o rozhodujúci krok na ceste k jej svätorečeniu.