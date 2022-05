Veriaci zo SR v Ríme ukončia ďakovnú púť za návštevu pápeža

Bratislava 1. mája (TASR) - Slovenskí veriaci v nedeľu ukončia ďakovnú národnú púť v Ríme za nedávnu návštevu pápeža Františka. Dopoludnia sa zišli na svätej omši v rímskej Bazilike sv. Pavla za hradbami, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.



Program púte ukončí o 16.00 h modlitba akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi v Bazilike sv. Klimenta, ktorú povedú vladyka Cyril Vasiľ a vladyka Peter Rusnák.



Na púti sa zišli tisícky veriacich. Zúčastnila sa na nej aj delegácia Národnej rady SR na čele s predsedom parlamentu Borisom Kollárom.



Šéf parlamentu vyzdvihol vysokú účasť. "Je to také poďakovanie Slovákov za návštevu Svätého Otca. Ale aj Rím, Vatikán vidí, že má na Slovensku pevnú oporu a že tie korene sú tam hlboko zapustené," poznamenal. Púť označil aj za vydýchnutie si v čase pandémie a vojny na Ukrajine.



Pripomenul, že tesne pred odchodom do Ríma prijal v NR SR deti z detského domova na Liptove, kde sú okrem slovenských aj deti, ktoré museli utiecť pred vojnou na Ukrajine. "Nakreslili takú symboliku medzi SR a Ukrajinou. Namaľovali to a posielali pápežovi. Okrem oficiálneho daru som mu dal aj tieto obrázky," uviedol Kollár.



Pápež podľa jeho slov veľa spomínal situáciu na Ukrajine. "Cítil som od Svätého Otca, že ho to veľmi trápi a že sa tým veľmi zaoberajú tu vo Vatikáne," doplnil.



Na spoločnej audiencii v sobotu (30.4.) sa pápež František prihovoril Slovákom, vyzval na harmóniu a vyzdvihol solidaritu s utečencami z Ukrajiny. Zároveň veriacich pozval k modlitbe za mier.