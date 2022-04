Premiér: Verím, že to najhoršie je za nami a čaká nás lepšia budúcnosť

Bratislava 20. apríla (TASR) - Verím, že to najhoršie máme za sebou a čaká nás už len lepšia budúcnosť. Dúfam, že sa v nej budeme môcť plnohodnotne venovať presadzovaniu spravodlivosti a očiste Slovenska, reformám či pomoci pri nastolení mieru na Ukrajine. V reakcii na uvoľňovanie protipandemických opatrení to na sociálnej sieti uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).



Zdôraznil tiež, že je hrdý na všetkých, ktorí náročné chvíle počas pandémie vydržali. "Vďaka vašej trpezlivosti, očkovaniu a dodržiavaniu opatrení môžeme konečne ľahšie dýchať. A to nielen doslovne, ale aj bez väčších obáv z pandemického 'kríža', ktorý obmedzoval naše životy," skonštatoval Heger.



Pripomenul však, že pandémia Slovákov rozdelila. "Ako spoločnosť máme v racionálnom chápaní sveta čo doháňať," dodal.



Od štvrtka (21. 4.) budú respirátory povinné len v domovoch sociálnych služieb a nemocniciach. Ruší sa tiež povinná karanténa po kontakte s pozitívne testovanou osobou. Po stredajšom rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).