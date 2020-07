Na ručnom kosení Kopaneckých lúk sa zišlo zhruba 90 koscov

Vernár 18. júla (TASR) – Približne 90 koscov sa zišlo v piatok (17. 7.) a v sobotu na druhom ročníku ručného kosenia Kopaneckých lúk v katastri obce Vernár neďaleko Popradu. Ako pre TASR povedal riaditeľ Správy Národného parku (NP) Slovenský raj Tomáš Dražil, napriek nepriaznivému počasiu sa im podarilo skosiť okolo šesť hektárov plochy týchto druhovo najbohatších a pre ochranu prírody najcennejších lúk na Slovensku.



Ako pripomenul, lúku možno zachrániť, respektíve udržiavať len pravidelným kosením. Keďže ide o strmý, vzdialený a pre stroje takmer neprístupný terén, robia tak ručne. „Kosíme lúky, ktoré sú druhovo najbohatšie na svete. Nachádza sa tu rekordné množstvo rastlín v porovnaní so svetovými parametrami. Svetový rekord je v tom, že na pol štvorcovom metri sa nachádza 54 druhov rastlín,“ povedal.







Podľa jeho slov prišli na ručné kosenie kosci z celého Slovenska, z partnerských správ chránených oblastí z Čiech či Poľska. Zúčastnil sa na ňom aj Slovenský kosecký spolok. „Akciu hodnotíme úspešne, aj keď nám počasie veľmi neprialo. Ale v podstate sme spokojní,“ dodal Dražil.



Podujatie na lúkach, ktoré vznikli v minulosti ľudskou činnosťou, má podľa neho i kultúrno-historický rozmer. „Je to pripomienka tradičného usporiadania v krajine, tej dedovizne vo Vernári. Miestni tu predviedli aj tradičné spevy či jedlá. Je to spojené aj s takýmto kultúrno-gastronomickým zážitkom,“ dodal.