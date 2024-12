Vernarcová: Sviatky v nás evokujú, že potrebujeme jesť veľa

Bratislava 25. decembra (TASR) - Sviatky v nás evokujú, že potrebujeme jesť veľa. Často však začneme jesť, a je to nekontrolované jedenie, ktoré môže spôsobiť problémy. Netreba preto zabúdať, že prevencia je vždy lacnejšia ako následné riešenie zdravotného problému. Pre TASR to uviedla Margita Vernarcová, vedúca Strediska odbornej prípravy Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.



"Pred sviatkami je to - nejedzte mi to. A potom prídu sviatky a jedujeme sa, že to nikto neje. Keď sa začne jedenie, začne nekontrolovane," hovorí Vernarcová.



Poukazuje pritom na množstvo dráždivých či vyprážaných jedál, ťažkých majonéz či koláčov. Ak je človek žlčnikár a vie, že s tým má problém, mal by sa podľa nej vyhýbať dráždivým jedlám. Ak je diabetik, pozor by si mal dávať na prísun cukru. Pripomína však zároveň, že je mnoho rôznych ochorení, pri ktorých by už ľudia sami mali vedieť, že si majú dávať pozor.



Pokiaľ ide napríklad o pokazený žalúdok, ten sa najčastejšie prejavuje vracaním, napínaním na vracanie či hnačkami. Ak hnačky prekročia "únosnú mieru", je to sedem až osemkrát za deň a riedka stolica, treba riešiť rehydratáciu organizmu.



"Lebo čokoľvek, čo zjeme alebo vypijeme, prebehne cez nás ako cez prietokový ohrievač. Masívnym zvracaním a masívnymi hnačkami sa môže z tela strácať toľko tekutiny, že sa vieme dostať do prvej fázy dehydratácie. To už je oveľa ťažšie riešiteľné," podotýka Vernarcová. Je preto dôležité neustále dopĺňať tekutiny, ideálne striedať nesladenú minerálnu vodu a bylinkový čaj.



Súhlasí, že pri zdravotných komplikáciách či problémoch "okrem vedeckých metód existujú aj babičkine recepty alebo sedliacky rozum." Napríklad na zastavenie hnačky pomáhajú tri základné ingrediencie, a to banán, ryža a čučoriedky. Ak človek vracia z pokazeného, nedobrého jedla alebo prejedenia, pomáha lyžička koly každých päť minút. "Veľmi to upokojí žalúdok," dopĺňa Vernarcová.