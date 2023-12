Veronika Rabada predstavuje nový klip a štartuje vianočné turné

Bratislava 8. decembra (TASR) - Veronika Rabada so svojou dcérou Veronikou a jej kolegom z košického konzervatória Tomášom Labancom a jeho dcérou Alžbetkou pripravili a nahrali skladbu Vianočná koleda. Text skladby napísal slovenský textár, spisovateľ a skladateľ Alojz Čobej, hudbu zložil Pavol Janíček. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



"Pán Janíček bol v roku 2018 na našom koncerte Koleda s Veronikou Rabada v Banskej Bystrici a o pár dní potom mi poslal túto nádhernú skladbu. My sme sa k nej dostali až teraz a verím, že sa mu aj v úprave môjho kolegu z konzervatória Tomáša Labanca bude páčiť. Hlavú úlohu majú v pesničke moja dcéra Veronika a Tomášova Alžbetka. Ja som tam len ako taká na všetko dohliadajúca mama," povedala o skladbe Veronika.







K skladbe nakrútili videoklip, na ktorého nahrávanie budú všetci zúčastnení ešte dlho spomínať. "Počas nakrúcania sa nám stalo množstvo vecí, ktoré by asi mnohých odradili, ale my sme to nevzdali a sme radi, že sa nakoniec všetko podarilo dokončiť. Pokazené auto, dážď, zima, hmla, zvieratká, ktoré nespolupracovali, to všetko sa zmestilo do jedného dňa, presnejšie povedané do niekoľkých hodín. Napriek tomu sme to všetko prekonali a zvládli dokončiť klip, ktorý si teraz všetci môžu pozrieť," dodala speváčka.



V týchto dňoch začína speváčka sériu koncertov Koleda s Veronikou Rabada. Začína sa v Banskej Bystrici a ukončí koncertom v Sabinove.