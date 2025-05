Veterán V. Strmeň skonštatoval, že vojna je najväčšie zlo

Piešťany 8. mája (TASR) - Zabráňte, aby znova nezahorel oheň vojny nad našim milým Slovenskom, lebo vo vojne tečie krv, umierajú nevinní ľudia a rozpadajú sa rodiny. Vojna je to najväčšie zlo v dejinách Ľudstva. Skonštatoval to vojnový veterán Vladimír Strmeň na celoslovenských oslavách 80. výročia víťazstva nad fašizmom vo štvrtok v Piešťanoch.



„Verte nám, ktorí sme túto hrôzu prežili, nedovoľte a nedopusťte, aby ešte raz vojnová sekera zachytila naše milé Slovensko. Nech vojna ostane už len na smetisku dejín,“ uviedol s tým, že by si ľudia mali vážiť život v mieri. Tento deň je podľa jeho slov spomienkou na tých, ktorým už nebolo umožnené dožiť sa spomienky na ukončenie druhej svetovej vojny.



Padli tiež slová o krutosti, ktorých bol svedkom. „Zapálili vápennú pec a tam vozili partizánov. Ženám a deťom zviazali ruky a zozadu dostali guľku. Padli vlastnou váhou do pece, z ktorej šľahali plamene,“ uviedol s tým, že ho dodnes mrazí.



Strmeň opísal deň, keď sa skončila vojna. „Napoludnie na všetkých vežiach sveta zvonili polhodinu zvony a sirény. Rovným tónom dávali na vedomie, že táto hrozná nezmyselná vojna konečne skončila. Neviete si predstaviť tú radosť ľudí, keď vybehli z úkrytov a z pivníc. Objímali sa, plakali od radosti, že konečne máme mier. Vážme si mier, viete, o slobodu sme rýchlo prišli, ale ťažko a krvou sme si ju vydobyli,“ dodal.