Veterinár: Prehriatie psa sa môže skončiť až jeho úhynom

Bratislava 23. júla (TASR) - Prehriatie psa sa môže skončiť až jeho úhynom. Polícia preto aj toto leto varuje ľudí, aby počas horúčav nenechávali v aute ani svoje domáce zvieratá. Dehydrovaného alebo prehriateho psa treba ochladiť, nikdy nie však ponorením celého zvieraťa do vody, upozornil hlavný veterinárny lekár Ministerstva vnútra (MV) SR Martin Paľa.



"Je chybou domnievať sa, že pes sa nám dokáže prehriať v aute iba pri extrémne vysokej teplote vonkajšieho prostredia. A rovnako chybou je myslieť si, že ponechaním psa v aute zaparkovanom v tieni s pootvoreným okienkom pri teplote vonkajšieho prostredia okolo 30 stupňov Celzia predídete prehriatiu zvieraťa," vysvetlil veterinár.



Dehydratácia zvieraťa nastáva následkom zvýšenej teploty prostredia a nemožnosti sa ochladiť. Jej príznakmi sú podľa odborníka zrýchlené až sťažené dýchanie, dezorientácia, apatia, nechuť do jedla, hnačka, zvracanie a slabý pulz. Prehriatie sa môže skončiť poruchou centrálnej nervovej sústavy, šokom, zvýšenou zrážanlivosťou krvi až cirkulačným zlyhaním a teda úhynom zvieraťa.



Dehydrovaný a prehriaty pes sa nikdy neponára celý do studenej vody. "Použite vlhký uterák, poutierajte slabiny, brucho, nohy a spodnú časť labiek," radí veterinár. Psa treba preniesť do tieňa alebo klimatizovanej miestnosti. Vhodné je ho položiť na chladnú zem, chladiacu podložku, poprípade studený mokrý uterák.



V miestnosti je potrebné zabezpečiť cirkuláciu vzduchu, psovi treba poskytnúť vodu a kontrolovať jeho teplotu. "Po poskytnutí prvej pomoci kontaktujte svojho veterinárneho lekára, ktorý stanoví ďalší postup," odporučil odborník.



Ponechanie zvieraťa v rozhorúčenom aute môže polícia riešiť ako priestupok vo veterinárnej oblasti, za ktorý hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1000 eur. "Za určitých okolností môže mať skutok aj trestnoprávnu dohru v podobe trestného činu týrania zvierat, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na dva roky, v závažnejších prípadoch až päť rokov," doplnila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.