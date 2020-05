Veterinári: Aj zvieratá majú koronavírus, nie však ľudský

Bratislava 3. mája (TASR) – V čase šíriaceho sa nového koronavírusu sa majitelia domácich miláčikov informujú, či je možný prenos vírusu na nich a opačne. Podľa veterinárov mačky aj psi majú koronavírus, ale iný typ vírusu, ako majú ľudia a ten sa nestotožňuje s tým ľudským.



"U mačiek sa prejavuje ako infekčná peritonitída, čo je zápal pobrušnice a psy majú skôr hnačkovité ochorenie, čiže nejde o respiračné problémy ako u ľudí. Prenos na ľudí zatiaľ nie je dokázaný. Jediná možná cesta prenosu by bola prostredníctvom kontaminovaného povrchu novým koronavírusom. A to napríklad, pokiaľ by človek pozitívny na nový koronavírus preniesol tento vírus na srsť zvieraťa a vy by ste toto zviera pohladkali a následným kontaktom so sliznicami by ste sa vy takouto cestou nakazili," povedala pre TASR veterinárka Lucia Ščepková.



Pre porovnanie, je to ten istý model, ako keď človek nakupuje v obchode, chytí sa kľučky, nákupného vozíku, na ktorom môže byť vírová častica koronavírusu a takouto nepriamou cestou sa môžete nakaziť. Prípady, ktoré boli dokázané u zvierat, boli u tých, ktoré boli exponované vírusom od svojich pozitívne testovaných majiteľov. Takže cesta, že človek infikoval zviera, tam bola, ale naopak to nebolo dokázané. "Aktuálne sa nedá presne povedať, koľkí ľudia by sa mohli nakaziť novým koronavírusom, napríklad od svojho psa, ktorý si tento vírus prinesie z prechádzky, napríklad na srsti. Riziko nákazy existuje, ale je veľmi nízke, môžeme dokonca hovoriť o promile," uviedol veterinár Július Kocúr.



Podľa Kocúra je ťažké povedať, či majitelia mačiek a psov majú lepšiu imunitu. "Avšak tým, že nás kontaktujú s ich vlastnou na človeka neprenosnou koronavirózou, tak je možné, že náš imunitný systém je o čosi viac pripravený. To isté platí u detí, preto sú z celkovej populácie najodolnejšie – pretože tie do roka majú trikrát rôzne druhy koronavirózy a ich imunitný systém je na to pripravený," priblížil Kocúr.



Podľa Ščepkovej ak už je človek pozitívny, tak by mal brať ohľad na to svoje zvieratko. "Mal by dodržiavať zvýšenú hygienu, keď ho ide pohladkať, nech si predtým umyje ruky, nosiť v jeho tesnej blízkosti rúško, nezdieľať s ním tesnú blízkosť a to tak, aby ste ho vy neohrozili novým koronavírusom. A vo všeobecnosti je lepšie sa počas venčenia stretávať s majiteľmi psíkov, o ktorých viete, že sú v poriadku a poznáte ako tak ich anamnézu," vysvetlila.



Ako dodal Kocúr, aktuálne je pozornosť zameraná na mačky a psov, ale bežne koronavírusy majú aj iné zvieratá, ako aj vtáky či plazy.