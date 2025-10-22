< sekcia Slovensko
Veterinári potvrdili vírus vtáčej chrípky v oravskej obci Liesek
V ohnisku nákazy musia bezodkladne usmrtiť všetku hydinu v chove, zlikvidovať všetky kadávery, hydinové mäso a vajcia v chove.
Autor TASR,aktualizované
Liesek 22. októbra (TASR) - Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Dolný Kubín potvrdila na farme v obci Liesek v okrese Tvrdošín vírus vtáčej chrípky H5N1. Ako pre TASR uviedla riaditeľka RVPS Dolný Kubín Jana Filková, momentálne prebieha epizootologické šetrenie v chove.
RVPS Dolný Kubín vymedzila okolo ohniska nákazy vtáčej chrípky H5N1 trojkilometrové ochranné pásmo na katastrálne územia obcí Brezovica, Liesek a Čimhová. „Úradný veterinárny lekár RVPS Dolný Kubín odobral štyri kusy kadáverov nosníc kury domácej a jeden kus kadáveru husi bielej,“ spresnila Filková. Vzorky boli zaslané do Národného referenčného laboratória, ktoré potvrdilo pozitívny výsledok testovaných vzoriek na vírus vysokopatogénnej vtáčej chrípky.
V ohnisku nákazy musia bezodkladne usmrtiť všetku hydinu v chove, zlikvidovať všetky kadávery, hydinové mäso a vajcia v chove. RVPS Dolný Kubín ďalej nariadila zneškodniť alebo vhodne ošetriť spôsobom, ktorý zabezpečí zničenie vírusu vtáčej chrípky, všetok materiál a všetky odpady, ktoré môžu byť kontaminované, ako sú krmivá, podstielka, kal a hnoj, a vykonať predbežné čistenie a dezinfekciu budov využívaných na ustajnenie hydiny, pastvín, pôdy a zariadení.
V desaťkilometrovom pásme dohľadu od ohniska nákazy vtáčej chrípky majú chovatelia zakázané konať trhy, výstavy, prehliadky a iné zhromažďovania hydiny alebo iného vtáctva v pásme dohľadu. Takisto majú zakázané premiestňovanie živej alebo usmrtenej hydiny a iného vtáctva, celých tiel alebo častí mŕtvych voľne žijúcich alebo držaných vtákov, ich vajec, mäsa a iných produktov živočíšneho pôvodu a ich vedľajších živočíšnych produktov v rámci pásma dohľadu, z pásma dohľadu a do pásma dohľadu.
