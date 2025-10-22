Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Slovensko

Veterinári potvrdili vírus vtáčej chrípky v oravskej obci Liesek

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

V ohnisku nákazy musia bezodkladne usmrtiť všetku hydinu v chove, zlikvidovať všetky kadávery, hydinové mäso a vajcia v chove.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liesek 22. októbra (TASR) - Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Dolný Kubín potvrdila na farme v obci Liesek v okrese Tvrdošín vírus vtáčej chrípky H5N1. Ako pre TASR uviedla riaditeľka RVPS Dolný Kubín Jana Filková, momentálne prebieha epizootologické šetrenie v chove.

RVPS Dolný Kubín vymedzila okolo ohniska nákazy vtáčej chrípky H5N1 trojkilometrové ochranné pásmo na katastrálne územia obcí Brezovica, Liesek a Čimhová. „Úradný veterinárny lekár RVPS Dolný Kubín odobral štyri kusy kadáverov nosníc kury domácej a jeden kus kadáveru husi bielej,“ spresnila Filková. Vzorky boli zaslané do Národného referenčného laboratória, ktoré potvrdilo pozitívny výsledok testovaných vzoriek na vírus vysokopatogénnej vtáčej chrípky.

V ohnisku nákazy musia bezodkladne usmrtiť všetku hydinu v chove, zlikvidovať všetky kadávery, hydinové mäso a vajcia v chove. RVPS Dolný Kubín ďalej nariadila zneškodniť alebo vhodne ošetriť spôsobom, ktorý zabezpečí zničenie vírusu vtáčej chrípky, všetok materiál a všetky odpady, ktoré môžu byť kontaminované, ako sú krmivá, podstielka, kal a hnoj, a vykonať predbežné čistenie a dezinfekciu budov využívaných na ustajnenie hydiny, pastvín, pôdy a zariadení.

V desaťkilometrovom pásme dohľadu od ohniska nákazy vtáčej chrípky majú chovatelia zakázané konať trhy, výstavy, prehliadky a iné zhromažďovania hydiny alebo iného vtáctva v pásme dohľadu. Takisto majú zakázané premiestňovanie živej alebo usmrtenej hydiny a iného vtáctva, celých tiel alebo častí mŕtvych voľne žijúcich alebo držaných vtákov, ich vajec, mäsa a iných produktov živočíšneho pôvodu a ich vedľajších živočíšnych produktov v rámci pásma dohľadu, z pásma dohľadu a do pásma dohľadu.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte