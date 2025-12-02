< sekcia Slovensko
Veterinári uvoľnili niektoré opatrenia k slintačke a krívačke
Naďalej platí povinnosť kontroly a evidencie vstupov do chovov, zákaz vstupu neoprávnených osôb či povinná dezinfekcia obuvi.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) vydala nové usmernenia na zamedzenie šírenia slintačky a krívačky. Oproti predchádzajúcim, ktoré platili do 1. decembra, sa od utorka už nevyžaduje dezinfekcia celého povrchu vozidiel, ktoré vstupujú do chovov, ale je treba dezinfikovať už iba dezén pneumatík prostredníctvo brodov či rohoží. Veterinári však sprísnili podmienky prepravy zvierat.
Zakázané je po novom zhromažďovanie zvierat v tom istom dopravnom prostriedku ich nakladaním vo viacerých chovoch pôvodu s cieľom vytvorenia zásielky. „Prepravovať zvieratá z rôznych chovov pôvodu jedným dopravným prostriedkom je možné, len ak tieto zvieratá boli naložené v zbernom stredisku na tento účel,“ uviedla ŠVPS v nariadení zverejnenom na jej internetovej stránke.
Slintačka a krívačka (SLAK) je vysoko nákazlivá, horúčkovitá vírusová choroba hospodárskych zvierat. Postihuje hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a ostatné raticové prežúvavce. SLAK sa na Slovensko rozšírila z Maďarska v marci tohto roku. Počas nákazy bolo najmä z preventívnych dôvodov utratených viac ako 8000 hospodárskych zvierat.
