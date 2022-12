Vetrák: MS sa v 2022 nepodarilo takmer vôbec naplniť legislatívny plán

Bratislava 30. decembra (TASR) – Ministerstvu spravodlivosti (MS) SR sa v roku 2022 nepodarilo takmer vôbec naplniť pomerne ambiciózny plán legislatívnych úloh vlády pre oblasť justície. Pre TASR to uviedol poslanec a predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO).



"Nad rámec plánu bola predložená novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorú som však musel koncom roka opravovať poslaneckým návrhom zákona v parlamente," dodal s tým, že poslaneckým návrhom zákona v spolupráci s Najvyšším správnym súdom SR novelizoval aj Správny súdny poriadok s cieľom zabezpečiť riadne súdne preskúmanie prípadných volebných podvodov.



Pozitívne vníma, že žiadny zo zákonov, ktoré schválili v parlamente v oblasti justície, nebol Ústavným súdom SR vyhlásený za protiústavný. "Podobne, aj výročná správa Generálnej prokuratúry SR o stave zákonnosti na Slovensku opätovne potvrdila, že na Slovensku nie je žiadny rozvrat právneho štátu, ako sa nám to snaží nahovoriť opozícia," podotkol. Za kľúčovú v boji proti korupcii a ekonomickej kriminalite považuje činnosť Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry.



"Snahy o jej zrušenie zo strany predstaviteľov strán Smer-SD a Hlas-SD považujem za ohrozenie demokracie na Slovensku," zdôraznil. Zároveň je presvedčený, že paragraf 363 Trestného poriadku by mal byť zmenený, minimálne pokiaľ ide o jeho využívanie vo vzťahu k uzneseniam o vznesení obvinenia, osobitne vo vzťahu k politicky a inak exponovaným osobám.



Víta, že parlament na jeseň zvolil nového verejného ochrancu práv. "Schválením novej súdnej mapy v parlamente na jar tohto roka sme dali možnosť Slovensku, aby vykročilo na cestu modernizácie súdnictva, očisty justície a lepšej vymožiteľnosti práva," podotkol.



Sfunkčnenie Najvyššieho správneho súdu je podľa neho dôležitý krok na riadne fungovanie správneho súdnictva na Slovensku a pre zavedenie systému disciplinárneho trestania "nepoctivých sudcov, prokurátorov, notárov, exekútorov a do určitej miery aj advokátov, čo je súčasťou očisty justície na Slovensku".



Pozitívne hodnotí i schválenie Koncepcie väzenstva na roky 2022 až 2030 vládou SR. "Za významné považujem dosiahnutie dohody medzi hnutím OĽANO a stranou SaS na zvýšení platov zamestnancov justície, ktoré bolo zohľadnené v schválenom zákone o štátnom rozpočte na rok 2023 v celkovej výške 33 miliónov eur," uviedol.



Činnosť rezortu spravodlivosti podľa neho v roku 2022 prirodzene ovplyvnila zmena na ministerskom poste. Nový minister Viliam Karas sa podľa Vetráka dobre zhostil úloh vyplývajúcich z reformy súdnej mapy a plánu obnovy. "Na druhej strane možno pozorovať, že názory nového ministra spravodlivosti sú výrazne ovplyvnené prostredím advokácie, v ktorom dlhodobo pôsobil pred nástupom do funkcie ministra. Toto prostredie je vo veľkej miere konzervatívne, pokiaľ ide o zásadné zmeny v justícii na Slovensku predpokladané programovým vyhlásením vlády," dodal pre TASR.