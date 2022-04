Vetrák: Nadnárodné kandidátky pre eurovoľby nemajú opodstatnenie

Bratislava 2. apríla (TASR) - Zavedenie nadnárodných zoznamov kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu nemá reálne politické opodstatnenie. Myslí si to poslanec Národnej rady SR za OĽANO Milan Vetrák. Nadnárodné zoznamy kandidátov by podľa neho neboli v prospech menších členských štátov, vrátane Slovenska.



O zavedení nadnárodných zoznamov hovoril nedávno taliansky europoslanec a predseda Únie európskych federalistov (UEF) Sandro Gozi pri príležitosti plenárneho zasadnutia Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) v Štrasburgu. Odvolával sa na očakávania občanov EÚ.



Vetrák to síce považuje za zaujímavý podnet, ale upozorňuje, že Európska únia nie je federáciou. "Predstava federatívneho usporiadania EÚ je v súčasnosti mimo bruselskej bubliny menšinová. Členské štáty EÚ sú stále "pánmi" zmlúv a tomuto konceptu zodpovedajú aj národné kandidátne zoznamy, na ktorých sú kandidáti na post europoslancov zástupcami jednotlivých členských štátov," zdôraznil pre TASR Vetrák.



Je presvedčený, že nadnárodné zoznamy by neboli v prospech menších členských štátov. "Mohlo by sa totiž ľahko stať, že tieto nadnárodné zoznamy kandidátov by ovládli vedenia európskych strán, ktoré ovládajú predstavitelia väčších členských štátov, ktorých obyvatelia neraz nevedia odlíšiť Slovensko od Slovinska," podotkol Vetrák.



Slováci by podľa neho boli na takýchto kandidátnych listinách takmer nezvoliteľní, alebo by sa mohli dostať do europarlamentu kandidáti nezastupujúci väčšinové názory obyvateľov Slovenska. "Som presvedčený, že práve národné kandidátne listiny vedia garantovať, že europoslanci reprezentujú väčšinový názor Slovenska na celoeurópske témy," doplnil.



Europoslanci majú podľa Vetráka legitimitu bez ohľadu na to, či sú volení tak ako doteraz, alebo by to bolo prostredníctvom nadnárodných zoznamov kandidátov.