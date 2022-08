Vetrák: Návrh zmeny ústavy by sa mal týkať ďalšieho volebného obdobia

Bratislava 26. augusta (TASR) - Návrh predsedu Sme rodina a parlamentu Borisa Kollára na zmenu Ústavy SR by sa mal týkať až ďalšieho volebného obdobia. Uviedol to predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO). Nepovažuje takúto zmenu za správnu, no predpokladá, že o návrhu sa bude ešte rokovať. Kollár má navrhnúť novelizáciu ústavy, vďaka ktorej by sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách, respektíve poslanci by mohli hlasovaním ukončiť volebné obdobie.



"Vnímam to ako plnenie jeho verejného prísľubu, že bude opakovane taký návrh predkladať," povedal Vetrák na piatkovej tlačovej konferencii. "Ak sa nič nezmení, malo by sa to týkať až ďalšieho volebného obdobia," skonštatoval s tým, že aj predčasné voľby by v tom prípade pripadali do úvahy až v ďalšom volebnom období.



Vetrák pripomenul, že vzhľadom na volebný program OĽANO by v hnutí taký návrh podporiť nemali. "Ale keďže ideme do veľmi neistej politickej situácie, určite to bude predmetom politických rokovaní. Bude to výnimočná situácia," povedal. Nevie zaručiť, že OĽANO taký návrh nepodporí. "Ak sa na tom ústavná väčšina v parlamente dohodne, budem to rešpektovať," dodal.



Kollár podľa svojich slov návrh s koaličnými partnermi nekonzultoval. "Nepotreboval som to konzultovať. To je naša iniciatíva," uviedol. Šéf Sme rodina koncom júna avizoval, že podá návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. Ak návrh predloží, malo by sa o ňom rokovať na najbližšej riadnej schôdzi parlamentu, ktorá sa má začať 13. septembra.