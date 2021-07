Vetrák: Novela rokovacieho poriadku by mohla povoliť vizuálne pomôcky

Bratislava 18. júla (TASR) - Novelizáciou rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR by sa mohli napríklad znovu povoliť vizuálne pomôcky. Podľa predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR Milana Vetráka (OĽANO) môžu v rámci diskusie v pléne pomôcť pri poukazovaní na nekalú činnosť. Novela by mala byť podľa neho účinná začiatkom budúceho roka. Chce, aby sa na podobe rokovacieho poriadku podieľala aj opozícia.



"Aktuálne sumarizujeme podnety, ktoré nám prichádzajú od poslaneckých klubov a od zástupcov politických strán v parlamente. Podnety smerujú najmä k tomu, aby sa legislatívny proces viac otvoril, aby doň bola viac zahrnutá verejnosť, aby najmä poslanecké návrhy boli dobre pripomienkované," skonštatoval Vetrák pre TASR.



Ambíciou je tiež zaviesť priaznivé podmienky na online rokovanie pléna. V rokovacom poriadku chce tiež Vetrák odstrániť niektoré obmedzenia, ktoré presadila ešte SNS v minulom volebnom období. "Myslíme si, že by mali mať poslanci právo, aby mohli používať vizuálne a iné pomôcky na to, aby vedeli poukázať na nekalé veci," dodal.



Parlament už začiatkom júla schválil novelu rokovacieho poriadku, ktorá má riešiť online rokovanie výborov počas mimoriadnej situácie a núdzového či vojnového stavu. Novela hovorí aj o zabezpečení audiovizuálneho prenosu z rokovania parlamentu a výborov. Zmeny v novele rokovacieho poriadku sa dotýkajú aj ochrany osobných údajov.