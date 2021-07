Vetrák: V legislatíve o štátnom občianstve chceme skrátiť dĺžku pobytu

Bratislava 11. júla (TASR) - Návrh novely zákona o štátnom občianstve z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR by sa mal ešte upraviť. Poslanci chcú cez pozmeňujúci návrh skrátiť dĺžku pobytu v zahraničí, ktorý by museli preukazovať občania, ktorí si chcú nechať slovenské občianstvo pri nadobudnutí cudzieho. V novele sa hovorí o piatich rokoch, poslanec Milan Vetrák (OĽANO) to chce upraviť na dva roky. Pre TASR tiež uviedol, že na zmenu MV prikývlo, no zatiaľ s tým nesúhlasí ministerstvo zahraničných vecí. O novele sa má v parlamente rokovať v septembri.



V súčasnosti platí, že občan SR nadobudnutím cudzieho občianstva stráca automaticky slovenský pas. Takto oň doposiaľ prišlo 3738 ľudí. Novela, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania ešte v marci, hovorí o tom, že o slovenské občianstvo by nemuseli prichádzať ľudia, ak majú na území štátu, ktorého občianstvo nadobudnú, pobyt najmenej päť rokov.



Vetrák spolu s poslancami Ondrejom Dostálom (SaS) a Gáborom Grendelom (OĽANO) to chcú zmeniť na dva roky. "Ideálne by bolo, keby sme od nich nechceli preukazovať žiadnu dĺžku pobytu v zahraničí, ale rozumieme, že sa to dá aj zneužívať. A preto navrhujeme - do minulosti už tí, ktorí utrpeli Ficovou novelou, od nich nežiadajme žiadne preukazovanie pobytu v zahraničí, ale do budúcna tých päť rokov skráťme aspoň na dva roky, aby sa to nedalo zneužívať, ale aby to nebolo prísnejšie, ako je to dnes," skonštatoval Vetrák. V súčasnosti podľa vyhlášky MV nemusí minister trvať na piatich rokoch preukázaného pobytu v zahraničí. V navrhovanej novele je to podľa neho "natvrdo" päť rokov, čo považuje za nesprávne.



Okrem toho chcú poslanci upraviť aj to, aby Slováci v zahraničí, ktorí majú o tom osvedčenie a významne sa pričinili o rozvoj komunity, dostali štátne občianstvo bez ohľadu na dĺžku pobytu na Slovensku. V návrhu riešia aj potomkov emigrantov, ktorí počas socializmu opustili Slovensko, bolo im odňaté občianstvo a nikdy sa ich deti na Slovensku nezdržiavali. "Chceme, aby občianstvo mohli dostať aj bez ohľadu na to, že sa na Slovensku nikdy nezdržiavali, práve preto, že občianstvo bolo ich rodičom a prarodičom odobraté na základe toho, že opustili nedemokratický režim a odišli žiť do zahraničia," vysvetlil Vetrák.



Rezort vnútra tvrdí, že návrh novely sa presunul "vzhľadom na potrebu ďalších koaličných rokovaní k ustáleniu konkrétnych riešení". Dodal, že návrh je predmetom rokovania parlamentu, a teda už nie je v dispozícii ministerstva.