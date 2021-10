Vetrák verí v zákonnosť odpočúvania na chate, Š. Eštok ju spochybňuje

Na snímke Matúš Šutaj Eštok (SMER-SD) s ochranným rúškom skladá poslanecký sľub počas ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) VIII. volebného obdobia 20. marca 2020 v Bratislave, foto z archívu. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 31. októbra (TASR) - Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan Vetrák (OĽANO) verí v zákonnosť odpočúvania na poľovníckej chate. Medializované video podľa neho odhalilo viaceré pochybenia. Nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok z mimoparlamentného Hlasu-SD legálnosť odpočúvania spochybňuje, hovorí o špehovaní opozície. Obsah komentovať nechce, ide podľa neho o rozhovory súkromných osôb. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12.myslí si Vetrák. Poukázal na to, že podozreniami vyplývajúcimi z medializovaného videa sa budú zaoberať aj viaceré parlamentné výbory. Konať by podľa neho mala aj Slovenská advokátska komora.Šutaj Eštok vo zverejnení videa z chaty verejný záujem nevidí.skonštatoval. Hovorí o zneužívaní polície.Prezidentkou vetovaná novela zákona o štátnej službe je podľa Vetráka potrebná pri profesionalizácii štátnej správy. V prípade zlyhania by umožnila odvolať daného vedúceho pracovníka. Argumentuje tým, že tento systém funguje aj v iných demokratických krajinách.V súvislosti s ďalšími výhradami prezidentky Vetrák povedal, že prílepok upravujúci odvolávanie v Policajnom zbore by sa mohol vypustiť a pridať k príslušnému zákonu, ktorý je aktuálne otvorený pre inú úpravu.Šutaj Eštok vylúčil, že by poslanci pôsobiaci v Hlase podporil zmeny v zákone o štátnej službe. Aktuálna vláda si podľa neho len chce dosadiť na vrcholové pozície vlastných ľudí. Koalícii vyčíta aj vymenovanie Jána Marosza za šéfa Slovenského pozemkového fondu bez výberového konania. Vetrák tvrdí, že Marosz bude plniť svoju rolu dočasne. Predpokladá, že neskôr bude vyhlásený konkurz. Poukázal tiež na záväzok zriadiť personálnu agentúru pre vzdelávanie a výber zamestnancov štátnej správy.