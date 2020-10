Vetrák: Vláda nám nedáva dosť času zaoberať sa tým, čo je predložené

Bratislava 14. októbra (TASR) - Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO) v pléne upozornil na problematiku kvality tvorby práva a posudzovania splnenia dôvodov na skrátené legislatívne konanie. "Vláda nám nedáva dostatok času, aby sme sa mohli zaoberať tým, čo je do parlamentu predložené. Robí to zatiaľ každá vláda a nie je to žiadne plus," podotkol s tým, že sa treba zamyslieť nad zlepšením tejto oblasti. Plánuje preto predložiť do NR SR aj novelu rokovacieho poriadku parlamentu. Avizoval to počas diskusie k vládnej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, o ktorej rokuje plénum v zrýchlenom režime.



V súvislosti s opatreniami úradov verejného zdravotníctva a námietkami opozície sa pýta, čo urobili, keď boli vo vláde, aby právny stav zlepšili. Tvrdí, že hoci Generálna prokuratúra (GP) SR hovorí o protizákonnosti opatrení, nehovorí o nariadeniach ako o nulitných. Preto podľa neho treba teraz vyriešiť právny stav a ich povahu. Podotkol, že GP sama konštatuje mimoriadnu situáciu a závažné nákazlivé ochorenie, preto by opozícia nemala z jej záverov vyberať len to, čo sa jej hodí. Dodal tiež, že GP má chrániť zákonnosť a základné ľudské práva. Pýta sa preto, čo robila v marci, keď bolo podľa nej vydané prvé opatrenie, ktoré spochybňuje. Rovnako kritizoval bývalú vládu.



Zároveň kritizoval skrátené legislatívne konania. Podľa jeho slov sa ani parlamentné výbory nezaoberajú dostatočne otázkou splnenia podmienok. "Prečo si skracujeme lehoty? Prečo k tomu nechceme pristupovať dôsledne? Odpovedzme si na túto otázku a potom sa pýtajme, či to myslíme vážne," poznamenal. "Aj tam je kameň úrazu toho, že nám pani prezidentka vracia zákony, a bude sa to diať stále, ak budeme takto povrchne prechádzať skrátenými legislatívnymi konaniami," dodal.



Vetrák tvrdí, že novelou sa spätne nezmenia už vydané nariadenia na vyhlášky, ale že nimi budú od nadobudnutia účinnosti zmien. V súvislosti so zrušením nárokov na kompenzáciu ušlého zisku pri opatreniach konštatoval, že Ústavný súd (ÚS) SR by zrejme podania odmietol. Poukázal na podobné rozhodnutie rakúskeho súdu. Podotkol, že v prípade ich vyplácania by mohlo ísť dokopy o viac ako šesť miliárd eur. Upozornil na možnosť krachu, ako aj na rozdiel v kompenzácii náhrady škody a ušlého zisku.



Dušan Muňko (Smer-SD) sa ohradil voči tvrdeniam, že konať mala už bývalá vláda. Súhlasí, že oblasť opatrení treba upraviť. Kritizoval však proces prijatia zákona a skrátené legislatívne konanie. Maroš Kondrót (Smer-SD) označil návrh zákona za neodborne pripravený. Tvrdí, že premiér Igor Matovič (OĽANO) sa chce týmito ustanoveniami len zbaviť zodpovednosti. Súhlasí s Vetrákom, že vláda spôsobuje problémy NR SR takýmto rýchlym predkladaním návrhov.