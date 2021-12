Vetrák: Zadržanie môže Ficovi politicky pomôcť

Prečítajte si aj: Predsedu Smer-SD obvinili z trestného činu podnecovania

Bratislava 17. decembra (TASR) - Zadržanie šéfa Smeru-SD Roberta Fica políciou mu môže politicky pomôcť, myslí si poslanec parlamentu Milan Vetrák (OĽANO). Jeho kolega z klubu Lukáš Kyselica dodal, že zásah nemusel súvisieť s protestom. Treba si podľa neho počkať na závery polície. Poslanec Alojz Baránik (SaS) hovorí, že pri Ficovi už skôr upozorňovali na poburovanie či podnecovanie.Vetrák vidí dve roviny, právnu a politickú.uviedol na tlačovej konferencii v parlamente. Myslí si, že takéto akcie môžu napomôcť Ficovi a jeho prívržencom na demagogické tvrdenia o tom, že sú utláčaní a ich práva sa porušujú.povedal. Bežní ľudia to podľa neho ťažko vedia rozlíšiť, preto to v politickej rovine môže znamenať výhru.skonštatoval Baránik.Pokiaľ existovalo podozrenie zo spáchania trestného činu, polícia konala v zmysle zákona, tvrdí Kyselica. Pri podnecovaní treba podľa neho pozerať na spoločenskú závažnosť.dodal.Lídra Smeru-SD odviedla vo štvrtok (16. 12.) večer krátko po 18.00 h polícia pred tým, ako sa mal začať stranou ohlásený protestný sprievod na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Policajti informovali, že ho predviedli na základe dožiadania orgánu činného v trestnom konaní. Po prepustení z policajnej stanice Fico povedal, že bol obvinený z trestného činu podnecovania. Označil to za vymyslené, nikto podľa neho nemal záujem vyvolávať napätie.