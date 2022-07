Vetrák:Oznamovateľov korupcie nestačí len chrániť, treba ich odmeňovať

Bratislava 19. júla (TASR) - Oznamovateľov korupcie nestačí len chrániť, treba ich aj odmeňovať. Vyhlásil to predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO), ktorý chce na jeseň s kolegami predložiť poslanecký návrh upravujúci odmeny pre oznamovateľov korupcie. Tvrdí, že odmena má riešiť ich zabezpečenie, ak by ich chceli "vyštvať" zo zamestnania.



"Vidíme, že ochrana sama o sebe nemotivuje oznamovateľov, aby oznamovali korupciu," povedal Vetrák na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že na Slovensku máme žalostný stav oznamovania korupcie. Ľudia nechcú podľa neho riskovať stratu zamestnania. Vetrák povedal, že aj na túto oblasť poukazuje Európska komisia (EK).



Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Zuzana Dlugošová má podľa Vetráka iný názor a primárne sa chce venovať ochrane. "Pri oznamovateľoch korupcie nestačí iba ich ochrana, preto sme do programového vyhlásenia vlády presadili, že netreba len ochraňovať, ale treba odmeňovať," dodal Vetrák. Odmena by mohla tvoriť podiel zo sumy, ktorú oznamovateľ pre štát zachráni.



Program vlády hovorí o návrhu zaviesť pravidlo, že v prípade, ak priamy aktér usvedčí toho, kto dáva alebo berie úplatok, súčasťou rozhodnutia súdu by bola finančná kompenzácia pre nahlasovateľa vo výške 50 percent z výšky úplatku. Zaplatiť ju má podľa návrhu vládneho dokumentu iniciátor korupcie. Vetrák pripomenul, že kým prejde celý proces a štát vymôže určitú sumu, treba dať oznamovateľovi benefit aj skôr.



Poslanci OĽANO v utorok reagovali na správu EK, ktorá vydala pre Slovensko šesť odporúčaní v oblasti právneho štátu. Na členov Súdnej rady SR by sa mali podľa EK vzťahovať dostatočné záruky nezávislosti, pokiaľ ide o ich odvolanie. Vetrák pripomenul, že momentálne je možné ich odvolať kedykoľvek, teda napríklad pri strate dôvery v nich. Chce sa k tejto téme vrátiť na jeseň.



Komisia odporúča pokračovať v presadzovaní legislatívnych zmien, ktorých cieľom je obmedziť právomoc generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia prokuratúry. Poslanec Lukáš Kyselica (OĽANO) pripomenul, že Slovensko je z hľadiska nadužívania paragrafu 363 európskym unikátom. "Ide o to, aby sme nastavili stav podobný štandardným európskym krajinám a prokuratúram. Pri mimoriadnom opravnom prostriedku je preto nutné oklieštiť právomoci generálneho prokurátora," dodal.



EK tiež podľa poslancov v správe odporúča odpolitizovať fungovanie RTVS a kontrolného orgánu verejnoprávneho média - Rady RTVS. "Pripravených máme niekoľko opatrení. Jedným z nich môže byť zvýšenie počtu členov Rady RTVS o ľudí volených mimo parlamentu. Uvažujeme tiež o zavedení verejného vypočutia kandidátov do Rady RTVS," poznamenal šéf kultúrneho výboru Kristián Čekovský (OĽANO).