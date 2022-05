Vetrák vyzval prezidentku, aby protiinflačný balík podpísala

Bratislava 26. mája (TASR) - Poslanec Národnej rady SR za OĽANO a bratislavský mestský poslanec Milan Vetrák vyzval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby parlamentom schválený protiinflačný balík podpísala. Ak by ho vetovala, avizuje, že je pripravených viac ako 76 poslancov parlamentu jej veto prelomiť.



"Vyzývam ju, aby zákon podpísala a nešla proti rodinám a deťom," povedal.



Vetrák to uviedol na štvrtkovom zasadnutí bratislavského mestského zastupiteľstva, kde vystúpil proti vyhláseniu mesta Bratislava, v ktorom samospráva odmietla schválený protiinflačný balíček a apeluje na prezidentku, aby nový zákon nepodpísala.



Poslanec toto vyhlásenie nazval "pamfletom komunálnych plačkov". Tvrdí, že ide o politikárčenie, politický výkrik a vníma to aj ako kampaň pred jesennými komunálnymi voľbami. Odmieta tvrdenia, že samosprávy pre protiinflačný balík prídu o peniaze. "Samosprávy na celom Slovensku naopak spolu dostanú o 100 miliónov eur viac, ako predpokladali na budúci i ďalšie roky," povedal Vetrák.



Starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice, bratislavský mestský poslanec a šéf regionálneho združenia bratislavských mestských častí Jozef Krúpa spolu s ďalšími mestskými poslancami skritizoval Vetrákove slová o "komunálnych plačkoch". Tvrdí, že protiinflačný balík odobrila vláda skôr, ako sa k tomu dokázali samosprávy vyjadriť.



"Zákon v parlamente prešiel bez toho, aby partner, ktorého sa to týka, bol vypočutý," upozornil. Pýta sa, aké opatrenie a voči komu urobí štát, ak prestane fungovať samospráva.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo reagoval, že primátori i starostovia na Slovensku podržali štát počas kríz, či už pandémie COVID-19 alebo vojny na Ukrajine. Deklaruje, že aj hlavné mesto pomáha rôznymi spôsobmi rodinám a deťom. "Môžeme diskutovať, ale diskusia sa ´nevykopáva´ tlačovou konferenciou," uviedol s tým, že diskusia a partnerstvo vyzerá inak. Primátor zároveň pripomína, že inflácia sa dotýka aj miest a obcí na Slovensku.



Vyhlásenie mesta Bratislava, v ktorom odmietlo parlamentom schválený protiinflačný balíček, zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie. Z prítomných 36 poslancov hlasovalo 31 za. Proti bol Vetrák. Zdržali sa traja mestskí poslanci. Medzi nimi aj Gábor Grendel (OĽANO) či Ľuboš Krajčír (Sme rodina), ktorí sú taktiež aj poslancami Národnej rady SR. Zdržala sa aj starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.