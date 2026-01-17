< sekcia Slovensko
VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien
Vojenský historický ústav (VHÚ) sa podpísaním zmluvy v roku 2020 stal súčasťou projektu Svet si pamätá. Realizáciu projektu finančne podporila vláda Kanady.
Bratislava 17. januára (Teraz.sk) - V roku 2025 do databázy padlých vojakov z 1. svetovej vojny Vojenského historického ústavu (VHÚ) pribudlo ďalších 10 046 mien. K 31. decembru 2025 je tak v databáze evidovaných 77 matrík s celkovým počtom 45 450 mien padlých vojakov v období 1. svetovej vojny. Informuje o tom VHÚ na svojej internetovej stránke.
Projekt, na ktorom pracujú pracovníci Vojenského historického archívu (VHA), predpokladá prepisovanie 267 vojenských matrík uložených vo VHA Bratislava podľa vopred danej štruktúry (priezvisko a meno, hodnosť, kmeňová jednotka, dátum narodenia, dátum úmrtia, miesto pochovania, príčina smrti, matrika). Okrem poznania historických reálií si vyžaduje aj jazykové znalosti, pretože matriky sú písané vo viacerých jazykoch (slovenský, český, maďarský, nemecký).
Archivári VHÚ predstavili databázu padlých vojakov – príslušníkov rakúsko-uhorskej armády pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska z obdobia 1. svetovej vojny v čase 105. výročia ukončenia jedného z najhorších vojenských konfliktov v dejinách ľudstva. Databázu padlých vojakov z prvej svetovej vojny slávnostne spustil riaditeľ Vojenského historického ústavu (VHÚ) Miloslav Čaplovič v Nitre dňa 12. decembra 2023. "V databáze je možné vyhľadávať podľa mena a priezviska, dátumu a miesta narodenia, kmeňovej vojenskej jednotky, dátumu úmrtia alebo miesta pochovania. Pri každom mene je tiež uvedená matrika, z ktorej údaje pochádzajú, takže je možné k danej osobe prípadne dohľadať bližšie údaje," informuje VHÚ.
Vojenský historický ústav (VHÚ) sa podpísaním zmluvy v roku 2020 stal súčasťou projektu Svet si pamätá. Realizáciu projektu finančne podporila vláda Kanady a odbornú záštitu mu poskytlo Kanadské vojnové múzeum v Ottawe.
"Cieľom medzinárodného projektu, do ktorého sa doposiaľ aktívne zapojilo 17 krajín sveta, je predstaviť mená mužov a žien, ktorí sa stali obeťami 1. svetovej vojny, a to bez rozdielu, na ktorej strane bojiska stáli. V súčasnosti je v databáze takmer 5 000 000 mien osôb, ktorí zomreli v rokoch 1914 až 1922," uvádza VHÚ s tým, že padlí vojaci pochádzali zo Spojeného kráľovstva, Kanady, Francúzska, Nemecka, Spojených štátov amerických, Turecka, Belgicka, Austrálie, Maďarska, Českej republiky, Ukrajiny, Talianska, Nového Zélandu, Slovinska, Írska, Malty, Čiernej Hory, Bulharska, Chorvátska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Grécka, Ukrajiny, Juhoafrickej republiky, Indie, Číny, Japonska a Slovenska.
