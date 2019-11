Via Iuris chce pre vyššiu dôveryhodnosť zmeniť výber šéfa GP

Bratislava 11. novembra (TASR) – Nezisková organizácia Via Iuris chce zvýšiť dôveru v prokuratúru aj prostredníctvom zmeny voľby generálneho prokurátora. Navrhujú tiež zmenu výberu špeciálneho prokurátora, otvorenie kontrolných orgánov neprokurátorom, povinné výberové konania prokurátorov aj verejné disciplinárne konania. TASR o tom informovala hovorkyňa Via Iuris Katarína Žitniaková.



Prvým z opatrení, ktoré neziskovka navrhuje, je zmena voľby generálneho prokurátora. „V záujme potreby dosiahnutia širšieho konsenzu viacerých politických strán a eliminovania možnosti zvolenia kandidáta vládnou väčšinou, či dokonca len jednou politickou stranou, je nevyhnutné zvýšiť potrebnú väčšinu na voľbu generálneho prokurátora,“ tvrdí Via Iuris. Toho by podľa nich mal voliť kvalifikovaný počet poslancov Národnej rady (NR) SR trojpätinovou väčšinou. Voľbe by predchádzalo verejné vypočutie v ústavnoprávnom výbore za účasti zástupcov subjektov, ktoré by boli oprávnené navrhovať kandidátov, čo priamo nadväzuje na druhé opatrenie. Tým by bol rozšírený počet subjektov, ktoré môžu navrhovať kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. Podľa Via Iuris by to okrem poslancov NR SR mohli byť predstavitelia právnickej verejnosti, samotného generálneho prokurátora, Rady prokurátorov, verejného ochrancu práv, predsedu Ústavného súdu, profesijných komôr a akademickej obce.



Verejné vypočutie by čakalo taktiež kandidátov na funkciu špeciálneho prokurátora po úspešnom absolvovaní výberového konania. Správu o výkone svojej funkcie by špeciálny prokurátor predkladal nielen parlamentu, ale aj Rade prokurátorov. Tej by mohli byť členmi po novom aj osoby „mimo prokurátorského prostredia“.



Miesto prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry by sa obsadzovalo podľa neziskovej organizácie na základe transparentného výberového konania. To by bolo podľa Via Iuris dosiahnuté obsadením neprokurátorov do výberových komisií.



Výberové konania na funkciu právneho čakateľa by mali byť verejné s výnimkou hlasovania. Ústna časť by sa aj nahrávala. „Prokurátori musia spĺňať rovnocenné požiadavky profesionálnych zručností a odbornej prípravy ako sudcovia,“ tvrdí Via Iuris na základe správy Európskej siete súdnych rád o nezávislosti a zodpovednosti prokuratúry. To podporuje aj stanovisko Generálnej prokuratúry (GP) SR k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2016 až 2019, ktoré pripúšťa zmeny, aby sa „ešte viac zodpovedalo kritériám otvorenosti“.



K návrhu na transparentné výberové konanie na funkciu čakateľa by pridali Via Iuris aj povinnosť absolvovať výberové konanie na funkciu prokurátora. Momentálne sa do funkcie prokurátora menujú čakatelia bez výberového konania.



Disciplinárne konania by podliehali otvorenej verejnej kontrole a podieľali by sa na nich aj zástupcovia iných právnických profesií. Vplyv generálneho prokurátora na zloženie disciplinárnych senátov by chcela organizácia znížiť.