Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúry

Bratislava 11. júla (TASR) – Nezisková organizácia Via Iuris žiada prísnejšie kritériá ako 15 rokov právnickej praxe pri kandidátovi na generálneho prokurátora. Mimovládka tak kritizuje koaličných poslancov, ktorých návrh o zmenách pri voľbe šéfa prokuratúry už prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR. TASR o tom informovala Katarína Žitniaková z Via Iuris.



„Úpravy v predpokladoch na výkon funkcie generálneho prokurátora, ktoré obsahuje poslanecký návrh na zmeny vo výbere generálneho prokurátora, nie sú dostačujúce,“ myslia si zástupcovia Via Iuris. Podľa nich sú navrhované podmienky veľmi všeobecné, keď by sa generálnym prokurátorom mohla stať osoba, ktorá má 15 rokov právnickej praxe. Zhodovať sa s nimi má aj Benátska komisia, ktorá má takéto vymedzenie považovať za veľmi široké. „Pri takto významnej funkcii je osobitne dôležité byť veľmi precízny. Použitie skôr všeobecného výrazu než konkrétneho zoznamu kvalifikovaných skúseností alebo pozícií môže viesť k sporom,“ myslia si právnici z neziskovky.



Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca. Benátska komisia má zase považovať za dôležité zadefinovanie konkrétneho zoznamu kvalifikovaných skúseností alebo pozícii kandidáta. „Návrh Via Iuris vychádza z 15 rokov právnickej praxe, no za predpokladu dostatočne kombinovanej skúsenosti,“ dopĺňa mimovládka. Za tie by považovali najmenej desaťročnú prax prokurátora, sudcu alebo vedeckej autority v oblasti trestného práva. To by malo zabezpečiť, aby mohol byť nový generálny prokurátor pripravený pracovať v absolútnom nasadení od prvého dňa vo funkcii, keďže by bol rozhľadený v právomociach a procesoch prokuratúry.



Funkčné obdobie súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára sa končí 17. júla. V súčasnosti je v parlamente predložený návrh koaličných poslancov, ktorý by zmenil spôsob voľby šéfa prokuratúry, ako aj podmienky toho, kto sa ním môže stať. Najnovšie by tak mohol byť generálnym prokurátorom aj neprokurátor.