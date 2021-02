Via Iuris: Daniel Lipšic musí o svojej nezávislosti presvedčiť

Bratislava 11. februára (TASR) - Mimovládna organizácia Via Iuris je presvedčená, že novozvolený špeciálny prokurátor Daniel Lipšic disponuje odbornosťou a odvahou, ktoré sú nevyhnutné pre výkon tejto funkcie. Musí však presvedčiť o svojej nezávislosti. Informovala o tom Katka Batková, výkonná riaditeľka Via Iuris.



"Podľa nás stále môžu v časti verejnosti existovať pochybnosti o tom, či ako špeciálny prokurátor bude vykonávať túto funkciu naozaj nezávisle od svojej nedávnej politickej a advokátskej minulosti," pripomenula Batková.



Dodala, že je dôležité, aby bol špeciálnym prokurátorom odborník, ktorý nielen koná spravodlivo a nezávisle, ale pri ktorom aj verejnosť uverí, že všetky jeho rozhodnutia a postupy sa dejú bez ohľadu na jeho osobné či politické väzby. "Poslanci svojou voľbou rozhodli a my budeme dúfať, že počas siedmich rokov vo funkcii nás nový špeciálny prokurátor Daniel Lipšic presvedčí o svojej nezávislosti od politikov či bývalých klientov a o vernosti len k zákonu," uzavrela Batková.