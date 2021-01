Via Iuris: Kandidáti na šéfa ÚŠP majú predpoklady na túto funkciu

Bratislava 14. januára (TASR) - Všetci štyria kandidáti na šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) majú predpoklady na to, aby túto funkciu vykonávali odborne aj morálne zodpovedne. TASR o tom informovala hovorkyňa mimovládnej organizácie Via Iuris Katarína Žitniaková.



Na pozíciu špeciálneho prokurátora kandidujú štyria uchádzači. Sú nimi advokát a exminister Daniel Lipšic a prokurátori ÚŠP Ján Šanta, Vasiľ Špirko a Peter Kysel.



"Poznanie procesov špeciálnej prokuratúry môže byť pre troch prokurátorov ÚŠP výhodou, ale či túto výhodu využijú, ukážu až nasledujúce týždne," uviedla Žitniaková s tým, že dôležitejšie ako minulé pôsobenie uchádzačov je, či nový špeciálny prokurátor obstojí v stresujúcom prostredí a odolá všetkým vonkajším tlakom.



Kandidovanie Lipšica, ktorý je neprokurátor, umožnila zmena zákona. "Nejestvuje prekážka, prečo by sa aktívny advokát nemohol uchádzať o post sudcu či radového prokurátora pôsobiaceho napríklad aj na ÚŠP," dodala. V prípade, že by došlo ku konfliktu záujmov, dozoru nad kauzou, v ktorej aktívne pôsobil ako advokát, môže podľa Via Iuris namietať svoju zaujatosť a vec prevezme iný prokurátor.



Podľa organizácie ale takáto možnosť neprichádza do úvahy v pozícii šéfa ÚŠP. "Špeciálny prokurátor by mal byť človek, ktorý môže objektívne a nezaujato kontrolovať výkon prokurátorského dozoru v každej veci, ktorej sa ÚŠP venuje,“ doplnila advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová.