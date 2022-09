Via Iuris: Politici chceli meniť Ústavu SR 174-krát

Bratislava 1. septembra (TASR) – Ústava SR čelila doteraz 174 návrhom na zmeny. Kým za prvých 20 rokov predložili poslanci parlamentu 58 návrhov noviel, počas ďalších desiatich rokov sa pokúsili zmeniť ústavu 116-krát. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková pri príležitosti 30. výročia prijatia základného zákona štátu.



Na zmenu slovenskej ústavy stačí 90 hlasov poslancov parlamentu. "Bariéra, spočívajúca len v počte hlasov potrebných na zmenu ústavy, sa nám zdá byť absolútne nedostatočná. Podľa nášho názoru je pri zmenách ústavy nevyhnutné zaviesť prísnejšie procesy, ktoré poskytnú dostatočné záruky pred náhlymi a nedemokratickými zmenami," zdôraznila s tým, že slovenská ústava bola od roku 1992 zmenená 20-krát, pričom 19 zmien presadil parlament a jednu Ústavný súd SR.



Upozornila, že rovnako ako pri bežnom zákone, aj pri zmene ústavy je prípustné skrátené legislatívne konanie, zmeny môžu navrhovať aj jednotliví poslanci, a to aj v priebehu schvaľovacieho procesu. Ďalej uviedla, že silná ústava má chrániť pred nedemokratickými zmenami.



Zmeny na posilnenie ústavy by podľa Via Iuris mohli okrem iného spočívať vo vylúčení používania skráteného legislatívneho konania. V neumožnení skracovať lehoty medzi jednotlivými štádiami legislatívneho procesu. Tiež v umožnení odbornej i laickej verejnosti pripomienkovať návrhy na zmeny ústavy, a to aj v prípade, ak ide o poslanecký návrh.