Via Iuris: Prezidentka má právo zvážiť odvolanie sudcov nad 65 rokov

Bratislava 24. septembra (TASR) - Povinnosťou Súdnej rady SR je predložiť prezidentke návrh na odvolanie všetkých sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov. Možnosť zváženia má až prezidentka, ktorá sa pri jednotlivých sudcoch rozhoduje, či sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 65 rokov odvolá alebo nie. Mimovládna organizácia Via Iuris to uviedla na sociálnej sieti v reakcii na návrh Súdnej rady SR.



Prezidentka má podľa Via Iuris povinnosť prijať návrh len v prípade, ak koná o odvolaní sudcu právoplatne odsúdeného za úmyselný trestný čin, prípadne na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu.



"Súdna rada konala v súlade so zákonom, keď prezidentke v utorok (22. 9.) navrhla odvolanie všetkých sudcov a sudkýň, ktorí dovŕšili 65 rokov," uviedla mimovládna organizácia. Návrh Súdnej rady bol na jej zasadnutí schválený jednomyseľne, týka sa 82 sudcov.



Zuzana Čaputová návrh Súdnej rady ocenila. „Prezidentka bude postupovať v súlade s návrhom Súdnej rady a v súlade so zákonom,“ povedal jej hovorca Martin Strižinec. Hlava štátu sa bude podľa jeho slov návrhmi podrobnejšie zaoberať na budúci týždeň.



V minulosti sa o odchádzajúcich sudcoch rozhodovalo jednotlivo. Bývalá predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková povedala, že postupovala tak, ako to bolo ustálené dovtedy. Vychádzala podľa nej z rozhodnutí Ústavného súdu. "Nemyslím, že by sme postupovali v rozpore zo zákonom," podotkla.